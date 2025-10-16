為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    人妻床戰夫婦多年好友 吞精鹹濕簡訊曝姦情

    2025/10/16 06:38 記者蔡彰盛／新竹報導
    人妻床戰夫婦多年好友，超鹹濕簡訊曝光姦情。（情境照）

    人妻床戰夫婦多年好友，超鹹濕簡訊曝光姦情。（情境照）

    結婚超過20年的新竹邱男發現妻子與夫妻多年好友兼同事，有超鹹濕的情色對話，包括口交吞精與性交細節，新竹地院認定二人侵害邱男配偶權情節重大，判需連帶賠償60萬元。

    結婚22年育有一子的邱男說，夫妻與張男為認識多年朋友，且妻子陳女與張男為同事關係。111年5月他發現二人過從甚密，且由二人的LINE對話紀錄可知，兩人已無數次發生性行為，他知悉後考慮孩子正逢重要考試，為避免影響其學業，只好隱忍未跟妻子攤牌。

    直到去年他才向妻子提及此事，陳女則坦承不諱，直到去年12月夫妻調解離婚成立為止，二人不曾分手，交往至少2年又7個月以上，且於離婚調解時，陳女甚至為袒護張男，竟提出以240萬元做為離婚條件，要他拋棄對二人侵害配偶權的民事求償權，並要他不得將二人醜事告訴孩子，否則他還得付50萬元懲罰性違約金，顯係踐踏他尊嚴、汙衊他人格，他絕不同意，最後訴請二人賠償精神慰撫金240萬元。

    陳女辯稱與老公婚姻感情不佳，個性不合，經常吵架，與張男是熟識多年的朋友，平常就會在line上互相開玩笑、嘴砲，緩解心理壓力，先生無法證明二人有性行為或有何不當交往。

    法官勘驗邱男手機翻拍二人LINE對話紀錄內容，邱男「最愛妳了、看著妳這麼難過，我很捨不得，最後忍不住抱著妳」、「妳的心，就放在我這裡吧」、「我會好好保護妳的心。」陳女「好想被抱抱…更多時候想被你一直親，可是這樣親下去，真的想跟你回家…」、「想黏著你、不舒服那幾天，你每天陪我哭，把我的心都哭軟弱了。然後你又讓我靠著，抱著，到最後我就想抱著你了。」顯然二人間已有異於一般正常友人間之傾訴愛意、情感交流及肢體接觸。

    張男「親我弟弟（意指男性生殖器）」、「好好的含著」、「想看看妳含著我精液的樣子」、「吞下去會覺得妳連我的精液都愛吃！」、「我會讓妳記起來的，從一開始的抱抱，接下來親親，親嘴，親胸部，親背，然後再讓妳好好親我的陰莖」

    陳女「是想我親弟弟，還是想射在我嘴巴裡」、「你套套（意指保險套）不是要給我做紀念的嗎？」

    法官認為被告二人對話內容中時常提及對方生殖器，亦常有討論關於性行為後之感想對話，其對話內容相互調情、鹹濕露骨甚至涉及性行為，已非一般同事或朋友往來所可比擬，且期間自111年6月至113年5月長達2年，侵害邱男配偶權情節重大，邱男因此受有精神上痛苦，自不待言。最後判二人需連帶賠償60萬元。

