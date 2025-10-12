為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭養鴨中心警衛推400kg重軌道門被壓死 家屬請國賠774萬判賠80萬

    2025/10/12 23:07 記者江志雄／宜蘭報導
    畜產試驗所東區分所大門的軌道門屬於不鏽鋼材質，重達400公斤。（記者江志雄攝）

    意外發生後，軌道門加掛「請依正常程序開關，請勿徒手操作大門」告示牌。（記者江志雄攝）

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕農業部畜產試驗所東區分所林姓警衛以人力關閉大門口重約400公斤的軌道門，被瞬間倒塌軌道門壓死，其妻及3名子女質疑軌道門設置及管理有缺失，合計請求國家賠償774萬餘元。一審法官認定畜產試驗所東區分所應負30％責任，判賠80餘萬元，其餘之訴駁回。

    畜產試驗所東區分所位在宜蘭縣五結鄉，地方俗稱宜蘭養鴨中心，現任分所長是曾任農業部畜牧司長的張經緯。據了解，壓死60多歲林姓警衛的不鏽鋼軌道門，長5公尺、高1.5公尺、重約400公斤，採遙控器操作，事發後加掛「請依正常程序開關，請勿徒手操作大門」告示牌。

    家屬主張，林姓警衛受僱於保全公司，去年1月6日上午6點多騎車到畜產試驗所東區分所上班，大門旁的側邊小門有設定密碼未能開啟，便以人力推開大門軌道門，進入後推門關閉時，被倒塌的軌道門壓住，造成頭部外傷顱內出血，送醫後不治，直指林男搬移軌道門是事故直接原因，但軌道門的導輪變形影響效用，且右側軌道終點未設輪擋防止脫離軌道，均為間接原因。

    宜蘭地方法院法官參酌勞動部職安署檢查報告，軌道門兩側設有防止倒塌的導輪，其中右側導輪變形影響功能，另軌道門左側終點設有防止軌道輪脫離軌道的輪擋，右側終點未有輪擋，軌道輪可由此處與軌道分離。

    此外，事發前2、3天，大門旁的側邊小門因門鎖損壞更換密碼鎖，無人交接密碼或大門軌道門遙控器給林姓警衛，林男無法進入便以人力移動軌道門，顯示管理維護有所欠缺，與意外有相當因果關係。

    法官認為，事發地點的軌道門為單軌式軌道輪，以電子開關或遙控器操作移動，林姓警衛徒手推動釀成死亡事故，應負70％責任，至於軌道門右側導輪變形未即時維護、未設置右側輪擋與警告標示，則為畜產試驗所東區分所的管理缺失。

    法官依照責任歸屬比例原則判決賠償金額，林姓警衛妻子判決金額89萬餘元，她已領取保全公司給付及喪葬津貼共101萬餘元，國賠案不得再為請求，3名子女中，1人獲判18萬餘元，其他2人各31萬餘元，共80萬餘元。可上訴。

    畜產試驗所東區分所大門發生軌道門壓死警衛意外，家屬請求國賠774萬餘元，一審法官判賠80萬餘元。（記者江志雄攝）

    軌道門壓死警衛》宜蘭養鴨中心 國內養鴨技術研究重鎮

