為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    軌道門壓死警衛》宜蘭養鴨中心 國內養鴨技術研究重鎮

    2025/10/12 23:12 記者江志雄／宜蘭報導
    畜產試驗所東區分所本部俗稱宜蘭養鴨中心，是國內養鴨技術的研究重鎮。（記者江志雄攝）

    畜產試驗所東區分所本部俗稱宜蘭養鴨中心，是國內養鴨技術的研究重鎮。（記者江志雄攝）

    農業部畜產試驗所東區分所發生軌道門壓死警衛，家屬請求國賠，這處鮮少曝光的中央直屬機關是國內養鴨技術研究重鎮，成立50多年來，組織架構及名稱雖歷經多次調整，外界仍習慣稱為宜蘭養鴨中心。

    畜產試驗所東區分所成立於1958年，最早稱為台北區農業改良場養鴨研究中心，2023年配合行政院組織改造，與花蓮種畜繁殖場、台東種畜繁殖場整併，改隸為畜產試驗所東區分所，東區分所本部設在宜蘭縣五結鄉。

    畜產試驗所東區分所下轄水禽科技系、陸禽科技系、動物應用系與畜產輔導系4個業務單位，其中的宜蘭分所本部，主要研究領域有鴨子育種、飼養管理技術、鴨產品加工製造。

    東區分所長張經緯曾任宜蘭縣動植物防疫所長、宜蘭縣政府農業處副處長，2017年跟隨當年宜蘭縣長林聰賢進入農委會任職，農委會升格為農業部後接任畜牧司長，2023年因超思進口蛋爭議遭到降調，今年2月底接獲調派防檢署副署長人事令，外界質疑風波過後就破格升任，張經緯以不造成農業部困擾為由留任現職。

    相關新聞請見︰

    宜蘭養鴨中心警衛推400kg重軌道門被壓死 家屬請國賠774萬判賠80萬

    畜產試驗所東區分所長張經緯。（資料照）

    畜產試驗所東區分所長張經緯。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播