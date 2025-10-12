軌道門壓死警衛》宜蘭養鴨中心 國內養鴨技術研究重鎮

畜產試驗所東區分所本部俗稱宜蘭養鴨中心，是國內養鴨技術的研究重鎮。（記者江志雄攝）

農業部畜產試驗所東區分所發生軌道門壓死警衛，家屬請求國賠，這處鮮少曝光的中央直屬機關是國內養鴨技術研究重鎮，成立50多年來，組織架構及名稱雖歷經多次調整，外界仍習慣稱為宜蘭養鴨中心。

畜產試驗所東區分所成立於1958年，最早稱為台北區農業改良場養鴨研究中心，2023年配合行政院組織改造，與花蓮種畜繁殖場、台東種畜繁殖場整併，改隸為畜產試驗所東區分所，東區分所本部設在宜蘭縣五結鄉。

請繼續往下閱讀...

畜產試驗所東區分所下轄水禽科技系、陸禽科技系、動物應用系與畜產輔導系4個業務單位，其中的宜蘭分所本部，主要研究領域有鴨子育種、飼養管理技術、鴨產品加工製造。

東區分所長張經緯曾任宜蘭縣動植物防疫所長、宜蘭縣政府農業處副處長，2017年跟隨當年宜蘭縣長林聰賢進入農委會任職，農委會升格為農業部後接任畜牧司長，2023年因超思進口蛋爭議遭到降調，今年2月底接獲調派防檢署副署長人事令，外界質疑風波過後就破格升任，張經緯以不造成農業部困擾為由留任現職。

相關新聞請見︰

宜蘭養鴨中心警衛推400kg重軌道門被壓死 家屬請國賠774萬判賠80萬

畜產試驗所東區分所長張經緯。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法