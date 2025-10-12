為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    10月連假多 台南永康警取締61件酒駕、11件毒駕及毒品

    2025/10/12 12:24 記者劉婉君／台南報導
    雙十連假期間，永康警分局白天在交流道及重要路口設置交通崗哨，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛查緝。（圖由永康警方提供）

    今（12）日是雙十連假最後1天，台南永康警分局全面加強交通疏導及執法，截至11日止，10月已取締61件酒駕，並查獲11件毒駕及毒品案件。

    永康警分局轄區9月酒駕取締破百件，10月共有3個連假，面對連假車潮與酒駕風險，警方全面升級交通疏導與執法力道，雙十連假期間白天在永康交流道、大灣交流道和重要路口設置交通崗哨，即時引導車流並排除事故，加強車流監控，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛查緝，近期全國傳出多起無照駕駛釀禍事故，無照駕駛也是取締重點之一，力求讓民眾平安出門、順利返家。

    台南市警察局長林國清於連假期間到永康警分局慰勉第1線同仁的辛苦，呼籲民眾，毒駕、酒駕害人害己，切勿心存僥倖。

    永康警分局長洪宏榮表示，今天是雙十連假最後1天，預計下午4時會有返工車潮，提醒駕駛人經過交流道時，配合警方引導。白天警力全力疏導交通，夜間則加強酒駕、危險駕駛和無照駕駛的查緝，確保大家平安回家。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台南市警察局長林國清（中）到永康警分局慰勉第1線員警。（圖由永康警方提供）

