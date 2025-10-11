酒後將友人鎖屋內連砍55刀奪命 男被判無期徒刑

郭男酒後失控，涉嫌砍殺友人55刀死亡，被高雄高分院判處無期。（記者鮑建信攝）

高市郭姓男子約葉姓、謝姓等友人喝酒，席間與葉男起口角，涉嫌持菜刀追砍，謝男企圖奪刀未果逃離，葉男則被鎖在屋內，遭砍55刀死亡，高等法院高雄分院依殺人罪，仍然判處郭男無期徒刑。

據了解，2023年11月11日晚上，被告郭男（在押）與葉、謝2人，在北高雄住處鐵皮屋飲酒作樂，席間與葉男起衝突，憤而從廚房取出菜刀，涉嫌朝坐在沙發上的葉男猛刺，謝男見狀上前制止，欲爭搶菜刀未果，反遭酒瓶攻擊，倉皇逃離向外求救。

郭男隨即將鋁門窗上鎖，涉嫌轉向葉男，接連砍殺共55刀後，葉男全身傷痕累累，並因大量出血傷重不治。警方接獲報案，到場對郭男噴辣椒水制伏，依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵查、起訴。

地院國民法官庭審後，認為郭雖有罹患「酒精使用障礙症」，但並沒有達顯著降低程度，判處無期徒刑，褫奪公權終身。他不服上訴，高雄高分院認為他惡性重大、手段兇殘，維持原審刑度，仍可上訴。

