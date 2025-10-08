獨家》為救柯文哲！藍白強推「法庭直播」 司法院出招降低傷害

司法院訂定《法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案》出爐，採事後影片公開上網方式，且攝影鏡頭不會對準當事人拍攝，甚至針對是否公開，檢方與當事人皆有抗告權，公開影片仍須層層審酌，以適度保障隱私、降低可能傷害。（資料照）

民眾黨於立法院提案「法庭直播」，想藉此拯救深陷官司的前黨主席柯文哲，藍白聯手在今年6月27日強勢表決三讀修正通過《法院組織法》部分條文，法庭直播將於本月16日正式實施，司法院訂定《法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案》出爐，採「事後影片公開上網」方式，且攝影鏡頭不會對準當事人拍攝，甚至針對是否公開，檢方與當事人皆有抗告權，公開影片仍須層層審酌，以適度保障隱私、降低可能傷害。

藍白今年六月聯手在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，明定法庭直播規定，在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」方式公開播送，審理涉及重大公共利益或社會矚目案件時，得依當事人聲請或依職權裁定，以適當方式公開播送；此案相關辦法由司法院訂定。

司法院訂定《法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案》，共計有15條，其中明訂為避免攝影方式對程序參與人造成壓力、適當保障隱私，明定法庭錄影應以單一鏡頭、定向定焦拍攝，不得特寫，並不得拍攝國民法官。至於播送時間則定於該案件裁判宣示或公告後播出。

另外，法院准予法庭錄音、錄影公開播送的裁定，對當事人權益保障有重大影響，明定各當事人均有抗告權，不以聲請一方為限，對於抗告法院的裁定，不得再行抗告，且不影響案件訴訟程序進行。換言之，若有人反對公開，法院仍得依規審酌。

法庭錄音、錄影的公開以完整播送為原則，但為避免公開播送造成難以回復的損害，法院得依職權或程序參與人的請求，採特定範圍或內容法庭錄音、錄影予以遮蔽聲音、影像方式公開播送，當事人請求至遲應於該次庭期閉庭前提出。

由於訴訟進行過程中，也可能出現新調查，發現不適合公開的情形，為避免仍依裁定實施公開播送，恐造成難以回復損害或妨害司法公信及審判公平，明定法院應依職權裁定不予公開播送，當事人不得提起抗告。

