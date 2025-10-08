法庭直播成政治戰場？ 律師：民眾黨為聲量操作反害柯文哲

律師陳君瑋認為，民眾黨強推法案的政治動機濃厚，表面上是為前民眾黨主席柯文哲發聲，實際反而是在害柯。（資料照）

司法院訂定《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》出爐，為保障隱私，錄影僅能以「單一鏡頭、定向定焦、不特寫」拍攝，公開時間則在案件宣判或公告後公開；律師陳君瑋認為，民眾黨強推法案的政治動機濃厚，表面上是為前民眾黨主席柯文哲發聲，實際反而是在害柯；律師房彥輝表示，司法院後續制定的實施辦法立意良善，可望緩衝爭議，但未來仍須防範影像被濫用或引發「秋後算帳」的疑慮。

陳君瑋指出，民眾黨提此法案邏輯上有矛盾，許多重大案件往往牽扯許多隱私，但司法院的作法採「法庭錄影、事後有需要再調閱」的方式，是種降低直播傷害的折衷方案，另外的好處還有錄影留下完整過程，有爭議時可事後調閱，有助於釐清事實。

請繼續往下閱讀...

陳君瑋認為，民眾黨當初強推法庭直播主要就是要聲量、炒話題，表面上是說要救柯文哲，卻讓法界反感、激怒法官，令人懷疑到底是幫柯還是害柯，如今若連結民眾黨主席黃國昌的狗仔偷拍案來看，似乎更顯得有意讓柯被判重，若柯一審被判超過十年，即依《總統、副總統選舉罷免法》喪失總統參選資格，這些行動看起來反而像在害柯。

房彥輝指出，此法案影響當事人權益及審判程序重大，藍白陣營在未取得社會共識前，便強行三讀通過，且無視於數十個法律界專業團體的質疑，已產生重大爭議；司法院所訂定的實施辦法，可望降低新法案對當事人隱私權、名譽權，甚至人身安全的衝擊，並避免法官審理過程遭社會輿論或特定人士強烈干預，進而影響審判公正性，甚至避免直播過程影像被任意側錄、剪接或變造。

房彥輝進一步指出，不過審理過程相關細節仍可能因結案後公開播送，而導致訴訟當事人有被「秋後算帳」的疑慮，有可能於審理過程中就其陳述有所保留，或者避重就輕，而影響審理結果的正確性，後續效應值得關注。

相關新聞：

獨家》為救柯文哲！藍白強推「法庭直播」 司法院出招降低傷害

民眾黨為救柯文哲強推法庭直播 引法界反彈

法庭直播？修法才驚覺難執行 民眾黨雷聲大雨點小

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法