    國際

    又是他！習近平見李在明 「插口袋送客」中國官員表情又惹議

    2026/01/08 17:23
    劉勁松雙手插在口袋中輕蔑送客，與在李在明身後露出微笑。（左法新社，右取自微博。）

    日本首相高市早苗發布「台灣有事」言論後，引發中日關係緊張，日本外交官赴中磋商，卻被中國官媒拍下中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插在口袋中輕蔑送客的照片，掀起批評聲浪。近日，南韓總統李在明前往北京會見中國國家主席習近平，當他以習近平贈送的小米手機自拍，背後一名歪頭露出笑容的男子就是劉勁松。照片在X引發熱議，日本網友相當不滿，不少韓國網友則笑稱他態度跟對待日本時「截然不同」。

    李在明5日在北京會見習近平，以習近平贈送的小米手機自拍。有網友從外媒拍下的照片中發現，李在明與習近平自拍時，劉勁松一身西裝，面帶笑容，雙手自然放在西裝下擺地站在他們後方，態度與會見日本官員時完全不同。

    相關照片立刻在X上瘋傳，並且有超過百萬次瀏覽。不少日本網友認為劉的態度十分無禮，而素來與日本網友互看不順眼的不少韓國網友則哈哈大笑，相當得意，但也有部分韓國網友指出，這是非常糟糕的事情，不管他輕蔑的對象是誰，這在外交上都非常地糟糕、沒有禮貌。也有韓國網友認為，劉勁松根本不是友善的表情，是「用鼻子在看人」。

    有中國網友表示：「韓國人也愛看日本笑話」、「把小日本當孫子訓斥」、「從肢體語言看，真的不相信是同一人」；但也有人批：「這種貨色出現在高階管理層裡真是悲哀」、「裝B（指賣弄，中國用語）的時候穿中山裝，做小弟的時候穿西服。」

    南韓總統李在明5日在北京會見中國國家主席習近平時，以習近平贈送的小米手機自拍。（法新社）

