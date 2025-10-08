法庭直播？修法才驚覺難執行 民眾黨雷聲大雨點小

立法院今年6月在國眾兩黨挾人數優勢下，強行三讀通過《法院組織法》修正案，開放「法庭直播」，圖為民進黨團反對法庭直播。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金案，立委張啓楷今年4月稱民眾黨會提出修法，要求法庭直播，讓全民檢視，張啓楷當時受訪更不諱言，將支持柯案開庭都現場直播，民眾黨後續果真在立法院推動「法庭直播」，但過程中發現問題重重，包含直播費用過高、法界反彈大，因此藍綠最終並未明定必須「法庭直播」，而改以「適當方式公開播送」，等於甩鍋給司法院。

據了解，當時民眾黨的策略就是想以現場直播，用輿論的方式影響審判，如過去柯文哲在看守所，透過他人在臉書等社群平台發文，攻擊檢方就是策略之一。不過在修法的過程中，遇到許多問題，包含法界一面倒反對、許多案件相關當事人不希望被公開、場場直播費用高等，讓藍白在修法趨於保守態度。

不過當時「法庭直播」話題鬧得沸沸揚揚，也已無法臨時喊卡，最終藍綠在修法的部分，僅訂定寬鬆條文，讓司法院能夠訂定《法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案》，規定出細節辦法，後續民眾黨在「法庭直播」三讀後也幾乎沒了聲音。

藍白推行「法庭直播」的迴力鏢之一，就是國民黨立委鄭正鈐於今年7月8日欠款糾紛，其委任律師要求「不公開審理」，甚至反對讓媒體旁聽，當時還被審判長反問：「不是要法庭直播？」並以此案不符合不公開審理事由、駁回請求。

