為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    同袍借宿醉倒 噁男強行口交還炫燿慘了

    2025/10/07 06:49 記者鮑建信／高雄報導
    鄭姓職業軍人在住處，涉嫌口交男同袍，被高雄高分院判刑。（情境照）

    鄭姓職業軍人在住處，涉嫌口交男同袍，被高雄高分院判刑。（情境照）

    高市鄭姓職業軍人趁男同袍借宿酒醉，涉嫌兩度幫他口交並意圖錄影，事後還炫燿把他「吃掉」，被害人雖替他求處緩刑，仍被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，併處執行刑4年6月。

    判決書指出，2022年8、9月間，被害人A男曾兩度借宿鄭男住處並飲酒作樂，終因不勝酒力醉倒。鄭男涉嫌趁機對他口交2次。案經A男向部隊督導長舉發後，報請高雄憲兵隊處理後移送法辦。

    辦案人員傳喚鄭男到案說明，製作筆錄後，依觸犯乘機性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔鄭男則坦承犯行，並與A男達成和解，已給付調解金，A男甚至替他求情，同意以予緩刑或從輕量刑。

    1、2審法官指出，鄭犯罪過程中，更出現錄影動作，犯後又對他人宣揚已將A男吃掉等語，非但侵害對方性自主權，更損害其在外名節，使A男遭受異樣眼光看待，影響正常交友及生活。

    此外，鄭具有軍人身分，對同袍犯案，破壞軍中秩序、打擊軍隊士氣，所造成之危害、影響非輕，難認有絲毫可憫恕的情形，兩罪各處有期徒刑3年半，併執行刑4年6月，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播