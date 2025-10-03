國小童脫褲被誤認隨地小便 母控導師教唆霸凌被打臉

國小男童被同學誤認在水槽小便，母親控導師縱容霸凌並提自訴，但法院認證據不足，校方調查也確認僅是誤會，最終裁定駁回，不得再抗告。（情境照）

國小男童在廁所前脫褲子被同學宣傳，母親控訴導師縱容霸凌、誹謗，還疑教唆其他同學散布消息並造成心理傷害，台南地方法院審查後認為缺乏積極證據，裁定駁回自訴，不可以再抗告。

去年4月中午，兩名國小學生目擊男童先脫下褲子再走進廁所，舉動與一般學生的習慣不同，他們還一度誤以為男童在洗拖把的水槽前小便，因此向導師回報，校方調查後確認並未發生在水槽小便的情形、純屬誤會，因此導師依校長指示向母親致電說明過程。

但母親指控，導師不僅未即時處理誤會，反而縱容學生持續議論，因為有其他學生聽到，甚至懷疑導師教唆同學向其他班級宣傳孩子在廁所的行為，導致兒子名譽受損、心理受創，她提出醫院診斷證明，稱孩子事後出現情緒緊張、夜眠不佳甚至磨牙等狀況，懷疑是遭受排擠霸凌的結果。

台南地檢署調查後，以證據不足為由，做出不起訴處分。母親不服聲請再議，但遭台南高分檢駁回。她隨後再委任律師聲請提起自訴。法院審理時認為，依刑事訴訟法規定，自訴的前提是「足認被告有犯罪嫌疑」，必須有積極證據支持，不能僅憑懷疑或當事人片面指控。

裁定還強調，學生間的描述僅限於目擊，沒有證據顯示導師指使學生散布，校方調查也表明，全班並未普遍知道廁所這件事。至於母親提出的醫院診斷證明，記載多為「自述」、「疑似」或「適應障礙」，沒辦法確定導師的行為與男童有因果關係，所以難認定構成誹謗或傷害罪，因此駁回聲請，認為檢方不起訴與駁回再議並無違法或不當，整起案件未達到「有犯罪嫌疑」的標準，因此裁定駁回自訴。

