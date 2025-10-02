10/2 威力彩2.27億1注獨得獎落高雄！今彩539頭獎摃龜

10月2日開獎的第114000079期威力彩頭獎開出1注，第114000239期今彩539頭獎則摃龜。（本報合成）

10月2日開獎的第114000079期威力彩頭獎開出1注，由高雄市旗津區旗下里廟前路109號1樓「尚海派彩券行」開出；第114000239期今彩539頭獎則摃龜。

第114000079期威力彩中獎號碼為「第一區：03、05、12、24、27、30。第二區：07」，頭獎開出1注，可得2億2710萬6478萬元；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共257注中獎，每注可得4000元；陸獎共1597注中獎，每注可得800元；柒獎共3087注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5840注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1252注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4164注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000239期今彩539中獎號碼為「10、19、25、36、39」。頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6103注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7153注中獎，每注可得50元。

第114000239期39樂合彩中獎號碼為「10、19、25、36、39」。四合摃龜；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4255注中獎，每注可得1500元。

第114000239期3星彩中獎號碼為「541」。壹獎共132注中獎，每注可得1萬元。

第114000239期4星彩中獎號碼為「2710」。壹獎共53注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法