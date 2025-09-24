遭吸金詐騙非法查個資還找黑道討債 調查官余正煌被起訴

台北地檢署認定余正煌等人涉犯恐嚇取財、個資法等罪，依法提起公訴。（資料照）

2025/09/24 11:15

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾控訴前新竹市長林智堅抄襲論文的調查官余正煌與女友范綾玉透過學長侯俊榮介紹，投資營業員陳柏銓的金融商品，事後卻發現上當受騙。余竟利用職務並透過關係查詢陳男個資，並交給竹聯幫成員幫忙討債。台北地檢署今日偵結，認定余正煌等人涉犯恐嚇取財、個資法等罪，依法提起公訴。

檢警調查出，2018年間，時任中國信託綜合證券營業員陳柏銓為了吸金，向在軍中任職的客戶侯俊榮等人宣稱，有可享有高達5%到65%以上獲利的投資管道。

侯聞訊非但自己投資，更把訊息告訴在總統府侍衛室服役的學妹范綾玉，邀請她一起投資。范女與陳男接觸後，考量與陳並不熟識，便由學長當見證人，並簽署相關借據及文件。

范女將投資訊息告知男友余正煌，余再轉知給開連鎖鴨肉店的前竹聯幫南堂要角陳誌全一起投資。余、陳二人透過范女的名義多次委任陳柏銓進行投資，該案總金額高達6千萬餘元。

投資初期，陳柏銓均如期交付款項，待余等一行人加碼投資後，陳卻開始賴帳，甚至偽造匯款單。

范女等人則將矛頭指向學長侯俊榮，而侯認為自己也是被害人，便與余正煌、陳誌全聯手，要向陳柏銓討債。

余利用其身分，向嘉義縣警察局林姓偵查佐要求幫忙查詢陳男個資，林誤以為是辦案需求，轉請謝姓警員協助，取得陳柏銓的親屬個資轉交給侯。侯則製成「人物誌」由具黑道背景的陳誌全共同向陳柏銓討債。

陳誌全雖出言恐嚇陳柏銓，卻沒收到成效，一行人便找明仁會副會長傅胤丞幫忙。經傅毆打過陳柏銓後，成功逼出115萬元。余見該方式有效，竟透過調查局天眼系統找出陳柏銓親友個資，再轉給侯俊榮知悉。

傅胤丞則於2021年11月5日再約出陳柏銓，但因其無法交付約定款項，被強迫向友人借款，最終匯10萬元給傅男方才脫身，最後擔心再次遭挾，只好從公司離職躲藏。侯俊榮及其配偶則因無法承受相關壓力，對陳柏銓提告，案件因而曝光。

檢察官調查後，認為陳柏銓非法吸金已涉犯銀行法，另偽造匯款申請書部分，已涉犯偽造文書罪，依法他起訴；而余正煌非法蒐集他人個資、恐嚇取財也依法將其起訴；另傅、陳、侯等人則依恐嚇取財等罪提起公訴。

