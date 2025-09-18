為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化塑膠工廠陷火海 黑色濃煙10公里外可見

    2025/09/18 21:40
    彰化縣秀水鄉回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉安南巷今天（18日）晚上7時許發生工廠大火，由於工廠是專門以廢塑膠袋再製塑膠粒，火勢一發不可收拾，百坪鐵皮廠房陷入火海，冒出黑色濃煙讓10公里外都看得到，場面非常嚇人。目前火勢已控制，正在進行殘火處理，而這家工廠幾年前也發生過大火，如今再傳火災，附近民眾都議論紛紛。

    彰化縣第三消防大隊表示，晚上7時許獲報後，就派出彰化、鹿港、花壇、秀水等7個分隊共35人、出動17台消防車輛前往搶救，由於工廠是回收廢塑膠袋，再來進行破碎加熱再製為塑膠粒，現場堆放大量的廢塑膠袋原料，也讓火場飄出濃濃黑煙。

    第三消防大隊指出，這家工廠位於秀水鄉安南巷，佔地超過百坪，由於是鐵皮廠房，在火苗高溫下，鐵皮廠房幾乎快付之一炬，在火勢控制後，仍在現場進行殘火處理。

    不過，這家以廢塑膠袋再製塑膠粒的工廠，在幾年前也曾經發生大火，當時是在白天，火勢較小，很快就撲滅，但今天火勢驚人，濃煙嗆鼻，連高速公路都看得到黑色濃煙，附近居民都聞到滿滿的塑膠味，就算關上門窗還是聞得到。

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉傳出以回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房陷入火海，濃煙如同黑龍竄升天空。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播