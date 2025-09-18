彰化塑膠工廠陷火海 黑色濃煙10公里外可見

2025/09/18 21:40

彰化縣秀水鄉回收料再製塑膠粒工廠大火，整個鐵皮廠房付之一炬。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉安南巷今天（18日）晚上7時許發生工廠大火，由於工廠是專門以廢塑膠袋再製塑膠粒，火勢一發不可收拾，百坪鐵皮廠房陷入火海，冒出黑色濃煙讓10公里外都看得到，場面非常嚇人。目前火勢已控制，正在進行殘火處理，而這家工廠幾年前也發生過大火，如今再傳火災，附近民眾都議論紛紛。

彰化縣第三消防大隊表示，晚上7時許獲報後，就派出彰化、鹿港、花壇、秀水等7個分隊共35人、出動17台消防車輛前往搶救，由於工廠是回收廢塑膠袋，再來進行破碎加熱再製為塑膠粒，現場堆放大量的廢塑膠袋原料，也讓火場飄出濃濃黑煙。

第三消防大隊指出，這家工廠位於秀水鄉安南巷，佔地超過百坪，由於是鐵皮廠房，在火苗高溫下，鐵皮廠房幾乎快付之一炬，在火勢控制後，仍在現場進行殘火處理。

不過，這家以廢塑膠袋再製塑膠粒的工廠，在幾年前也曾經發生大火，當時是在白天，火勢較小，很快就撲滅，但今天火勢驚人，濃煙嗆鼻，連高速公路都看得到黑色濃煙，附近居民都聞到滿滿的塑膠味，就算關上門窗還是聞得到。

