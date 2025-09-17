9/17 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、台中

17日晚上開獎的第114000226期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/09/17 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕17日晚上開獎的第114000226期今彩539頭獎開出2注，分別由新北市貢寮區仁和路9號之2的「仁和彩券行」、台中市東區新庄里台中路69號1樓「中好多彩券行」開出。

第114000226期今彩539中獎號碼為「04、06、07、12、38」，頭獎開出2注，每注可得800萬；貳獎共282注中獎，每注可得2萬元；參獎共8815注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5579注中獎，每注可得50元。

第114000226期39樂合彩中獎號碼為「04、06、07、12、38」，四合開出21注，每注可得21萬2500元；三合共373注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3418注中獎，每注可得1125元。

第114000226期3星彩中獎號碼為「159」，壹獎共150注中獎，每注可得1萬元。

第114000226期4星彩中獎號碼為「7748」，壹獎共5注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

