    首頁　>　社會

    別被騙了！網傳「黃瑞德校長遭詐2千萬」是假的

    社群平台近來流傳「黃瑞德校長」在退休後遭到詐騙2000萬元，事實查核平台直指是假訊息。（圖擷自美玲晚年說YT頻道）

    2025/09/16 16:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣臉書、 LINE等社群平台近來流傳1篇文章，指稱台北市某國中退休的72歲黃瑞德校長，在結束40年教育生涯後遭到詐騙2000萬元，並整理出7大騙人套路呼籲民眾警惕。不過，事實查核平台MyGoPen直指這篇文章來自YouTube內容農場頻道「美玲晚年說」，本身就是假訊息。

    MyGoPen表示，YouTube上有許多類似的內容農場影片，而且同樣都是以「新型騙局、7大套路」來當標題，不過影片中的受害者從黃瑞德校長變成蘇大強、小劉、老張等角色。

    MyGoPen指出，民眾收到這類訊息時，不用細究是否真有「黃瑞德校長」這個人存在，也不要管是否真的有影片中的事件，因為內容農場頻道產出的影片，本來就不應是接收訊息的管道。

    MyGoPen強調，這個假訊息雖然冠上「教育意義」的名義在社群平台流傳．傳達著「不要貪心」或「防範詐騙」等正面訊息，但還是不能忽視其資訊來源有問題，若讓民眾逐漸習慣接受假訊息，反而會降低資訊敏銳度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

