    「返校」編劇蔡坤霖遭爆權勢性騷擾 高市文化局：將與得標廠商解約

    影集《返校》、電影《鬼才之道》走紅的已婚編劇蔡坤霖，遭控長期情感操控與權勢性騷擾。（取自蔡坤霖臉書）

    2025/09/11 11:51

    〔記者蘇福男／高雄報導〕有媒體今天爆料，以影集《返校》、電影《鬼才之道》走紅的已婚編劇蔡坤霖，遭C小姐指控長期情感操控與權勢性騷擾，因蔡即將擔任高市文化局「2025編劇實戰接軌計畫」總導師，憂心恐有更多年輕女性受害，因此公開自身經歷舉發惡行；高市文化局今天上午發表聲明指出，已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約，文化局重申，對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。

    蔡坤霖曾在高雄完成《鬼才之道》《鄭南榕》《甘露水》劇本創作，並在高雄電影館、高雄電影節與TTXC參與近20場講座、教育推廣與評審，其創辦的「好傢伙創作有限公司」，承辦高市文化局「2025編劇實戰接軌計畫」，9月底將開課，課程長達15個月，將由蔡擔任總導師，與學員一對一共同創作。

    C小姐指控，蔡以「教你怎樣寫出好劇本」為由，展現自己在影視圈的豐沛人脈，藉此製造權力落差，吸引年輕、無經驗或經濟條件差的編劇班學員，再利用學員告訴他的人生秘密或傷痛，情感操控他選中的學員。

    C小姐透露，當初就是在編劇營認識蔡坤霖，蔡以編劇導師身分一步步取得其信任與秘密，再以這些資訊對她進行8個月的信件、言語權勢性騷擾，過程讓她身心俱疲，至今仍需定期接受心理諮商，已向高雄市政府社會局提出申訴。

    C小姐擔心此次高市文化局編劇營將吸引更多懷抱夢想的年輕女生，在免費培訓誘因下，成為蔡口中的「弟子」被操弄，因此出面舉發，希望社會能看見蔡的「權勢性騷」危害，避免再有其他人受害。

