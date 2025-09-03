毒駕超標1106倍逆向撞傷7康橋學生 駕駛一審判刑6年8個月

蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，吸毒後上路撞傷多名學生。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生今年4月22日進行單車環島活動時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7人輕重傷，檢警調查發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯三種毒品，檢驗後濃度均超標，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標1106倍，並查出其毒品來源來自陳姓藥頭。該案彰化地院昨天審理終結，蕭男被判處有期徒刑6年8月，陳姓藥頭被判10年4月。

檢方起訴蕭男，檢方認為其毒駕惡性重大，求刑10年，結果院方判決出爐，僅6年8月。

彰化地院表示，蕭男雖為累犯但符合自首要件，考量被告坦承犯行，並供出毒品來源，犯後態度良好，但仍未和被害人達成和解，因此判處上述之刑。

蕭男在4月21日晚間22時許，施用海洛因、安非他命，翌日清晨7點多，又以2500元向陳男購買依托咪酯電子煙彈，隨即吸食後開車出門，最終釀成車禍，造成學生1重傷、6輕傷。

警方將他逮捕後送驗，在血液與尿液中驗出多種毒品，嗎啡濃度達332080 ng/mL，遠超法定標準300ng/mL，超標1106倍，可代因13760 ng/mL，超標45倍。

蕭男的毒品來自59歲陳姓藥頭，他不僅自己長期吸毒，更將含有依托咪酯的新興毒品以2500元價格販賣給蕭男，甚至提供毒品給自己的親哥哥施用。

蕭男自2003年開始吸毒，多次入獄仍未悔改。本次案件發生後，他還刪除通聯紀錄企圖掩蓋購毒證據。其尿液檢驗顯示，嗎啡濃度超標1106倍，安非他命等毒品數值也遠高於標準，血液中更驗出喪屍煙彈成分依托咪酯。檢方審酌其累犯身份與嚴重危害公共安全，依不能安全駕駛致人重傷罪求處10年徒刑。

