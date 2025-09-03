為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒駕超標1106倍逆向撞傷7康橋學生 駕駛一審判刑6年8個月

    蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，吸毒後上路撞傷多名學生。（資料照）

    蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，吸毒後上路撞傷多名學生。（資料照）

    2025/09/03 15:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生今年4月22日進行單車環島活動時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7人輕重傷，檢警調查發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯三種毒品，檢驗後濃度均超標，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標1106倍，並查出其毒品來源來自陳姓藥頭。該案彰化地院昨天審理終結，蕭男被判處有期徒刑6年8月，陳姓藥頭被判10年4月。

    檢方起訴蕭男，檢方認為其毒駕惡性重大，求刑10年，結果院方判決出爐，僅6年8月。

    彰化地院表示，蕭男雖為累犯但符合自首要件，考量被告坦承犯行，並供出毒品來源，犯後態度良好，但仍未和被害人達成和解，因此判處上述之刑。

    蕭男在4月21日晚間22時許，施用海洛因、安非他命，翌日清晨7點多，又以2500元向陳男購買依托咪酯電子煙彈，隨即吸食後開車出門，最終釀成車禍，造成學生1重傷、6輕傷。

    警方將他逮捕後送驗，在血液與尿液中驗出多種毒品，嗎啡濃度達332080 ng/mL，遠超法定標準300ng/mL，超標1106倍，可代因13760 ng/mL，超標45倍。

    蕭男的毒品來自59歲陳姓藥頭，他不僅自己長期吸毒，更將含有依托咪酯的新興毒品以2500元價格販賣給蕭男，甚至提供毒品給自己的親哥哥施用。

    蕭男自2003年開始吸毒，多次入獄仍未悔改。本次案件發生後，他還刪除通聯紀錄企圖掩蓋購毒證據。其尿液檢驗顯示，嗎啡濃度超標1106倍，安非他命等毒品數值也遠高於標準，血液中更驗出喪屍煙彈成分依托咪酯。檢方審酌其累犯身份與嚴重危害公共安全，依不能安全駕駛致人重傷罪求處10年徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    蕭男毒駕肇禍現場。（民眾提供）

    蕭男毒駕肇禍現場。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播