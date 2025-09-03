為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高薪拐騙東南亞女子賣淫 人口販運主嫌起訴遭求處6年以上重刑

    台北地檢署今日偵結，依違反人口販運防制法等罪，將胡男等人起訴，並求處6年以上徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/03 10:41

    〔記者吳昇儒／台北報導〕男子胡恆銓及越南籍女子武阮薔薇與印尼籍女子LUNA於2023年5月起，共組應召集團，透過臉書、朋友介紹等方式，誆騙經濟困頓的東南亞女子來台賣淫。被害女子抵達台灣就被扣下護照，再被巧立名目扣錢。被害人逃離控制後求救，案件因而曝光。台北地檢署今日偵結，依違反人口販運防制法等罪，將胡男等人起訴，並求處6年以上徒刑。

    檢警調查，胡男等3人組成人口販運及應召集團，由武女負責招募小姐、胡男則安排攬客等工作，LUNA（另案通緝中）則負責印尼端聯繫。事後，又找來陳俊佑、簡鼎元兩人加入集團。

    陳俊佑負責保管被害女子護照，並找人擔任總機及測試後撰寫宣傳文章等性交易的外務工作。而簡鼎元則找人幫忙補充保險套、潤滑液毛巾等用品與馬伕工作。

    該集團利用臉書或友人介紹，佯稱可來我國從事陪唱、SPA、性交易等高薪工作，待被害人入境後，再以須負擔來台高額債務，扣下護照，恫稱隨意外出將被警方查獲，無法償還債務等語，威脅女子不得逃離。

    且該集團為躲避我國移民署系統查緝，還先將被害女子從印尼等地送到日本，再轉機來台，以免簽證方式進入我國。此波查緝共有8名女子受害，其中一名更因心臟衰竭被送往醫院急救，最終因搶救無效客死異鄉；還有尋芳客協助被害人逃離集團魔爪，胡男等人卻找上該名尋芳客，威脅對方交出小姐。

    檢警查出，胡男等人每日僅給被害女子200到500不等費用，每天卻要接7名客人以上，就連經期來，都只能休息4、5天；待遇較好的，則是分得賣淫所得的1/4，生活情況惡劣。

    警方與移民署專勤隊今年5月起，陸續搜索該集團據點，查扣相關證物後，將胡男等人帶回偵辦。

    檢察官認為，胡、武等人行為已涉犯人口販運防制、營利姦淫猥褻及恐嚇危害安全及個人資料保護法等罪，且胡、武及陳俊佑、簡鼎元等人侵犯人權甚鉅，且犯案手法屬高度組織分工的跨國跨境人口販運犯罪，影響我國國際形象，故依各犯嫌的角色、分工地位及是否配偵辦等情形，建議從重量處，胡、武2人有期徒刑6年以上，陳、簡2人2年以上徒刑，不法所得請法官宣告沒收。

