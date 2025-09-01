操控26協會！前藍委助理涉詐千萬補助起訴 孔子75代孫也捲入

曾任多名藍營立委助理的蔡宗成（左）涉嫌夥同時任中華仁德推廣協會理事長葉東燦，找親友當人頭，取得藍白立委推薦函，以公益活動名義持不實收據向中油或衛福部詐領補助款，光2022年就高達上百萬元。（資料照）

2025/09/01 10:31

〔記者劉詠韻、王定傳／台北報導〕男子蔡宗成曾任多名國民黨立委國會助理，透過中華仁德推廣協會理事長葉東燦掛名，再利用人脈取得多名立委的推薦函，串聯十餘個社團法人向中油或衛生福利部詐領補助，僅一年即詐取1200萬元補助款，並瓜分其中逾7百萬元挪作私用。台北地檢署今偵結，依共同詐欺取財、行使不實文書等罪，起訴被告8人，並建請法院分別重判蔡、葉二人6年及8年有期徒刑。

起訴書指出，葉東燦曾任中華仁德協會、中華娛樂漁船協會時任理事長，同時兼任台灣青年愛心事工協會及中華髮容國際評審競技研究發展協會的聯絡人，並負責相關公益活動的實際舉辦、器材準備、人力調度等業務。

前立委助理蔡宗成則同樣涉入，負責計畫書撰寫、協助申請補助等工作，並透過立法委員取得推薦函，以提高計畫審查通過率；另孔祥科（孔子第75代傳人）、楊佩珊、鐘大偉等人則同意出借所屬協會名義、印章與文件，提供葉東燦等人操作。

檢方調查，自2022年3月至2023年7月間，被告等人以「用愛傳遞居家照顧暨節能減碳宣導活動」等公益名目，向中油公司、衛福部、經濟部、勞動部、內政部、農業部水土保持署、台水公司、台電公司等單位申請補助。不過，活動經費卻透過浮報單據灌水，例如實際3800元的主題背景板，竟以4萬至6萬元核銷；單張市價約25元的海報，卻虛報到200至250元；8千元的音響租金，亦被報成高達6萬元。

檢方追查發現，這些協會還向不知情廠商索取空白收據，製成不實憑證，再用於核銷補助。補助款入帳後，依事前分配方式瓜分：葉東燦抽取10%報酬，各協會負責人包含孔祥科、楊珮珊、楊成俊、葉靖于、蔡昀思及鐘大偉，則收取10%行政費用；蔡宗成則拿走高達40%作為「作業費」，合計不法所得達721萬2600元。

檢方認為，被告等8人明知申請補助須附上真實收支憑證，卻仍合謀詐欺，嚴重侵害政府補助政策目的，全案依刑法三人以上共同詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等起訴，並聲請沒收不法所得721萬2600元。

檢方並指，葉東燦、蔡宗成兩人主導整起犯行，態度不佳，所詐得款項至今未返還，建請法院分別判處葉有期徒刑6年、蔡有期徒刑8年。

