毒蟲闖空門騙屋主「被追殺」 警查獲毒窟逮人

2025/08/30 13:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一處住家工廠父親節當天傳出入室竊盜，屋主聽見聲響下樓人贓俱獲，但竊嫌趁屋主清點財物時逃逸，警方獲報，掌握三蘆劉姓毒蟲涉案，因吸毒四處遊蕩，警方29日下午趁劉男返家逮人，在他藏身處查獲大批依托咪酯菸殼、吸食器、分裝勺，懷疑劉嫌販毒，當天疑因毒癮發作，缺錢買毒犯案，未料遭屋主發現，警方今天將劉嫌送辦，溯源毒品來源。

蘆洲警分局8日上午6時許接獲46歲周姓男子報案，指稱住家遭人侵入偷竊約3000元後逃逸，警方到場，只剩屋主周男在場，蘆洲派出所員警調閱監視器畫面，發現一名穿藍上衣、牛仔褲、戴口罩的男子騎機車到案發工廠附近，停好車後走近工廠，發現沒人注意，拿出預備開鎖工具，不到15秒打開鐵門，大膽進屋搜刮財物。

警方調查，恰巧周姓屋主外出買早餐，回家時聽到屋內聲響，連忙打開屋內大燈，燈光一亮，嚇到屋內竊賊，屋主質問「你是誰，為何在我家」，劉姓慣竊竟瞎掰：「我剛剛被人追殺，才躲進來！」屋主不相信慣竊說法，清點屋內財物之際，劉嫌趁機奪門而出逃逸。

警方掌握劉嫌為三重蘆洲一帶毒蟲，因沒有工作四處行竊買毒，疑也涉及販毒牟利，由於四處遊蕩，難以掌握行蹤，確認他藏身處後，29日持搜索票及拘票到劉男住處逮人，當場查扣海洛因分裝勺、安非他命玻璃球及依托咪酯菸彈殼等大批吸毒工具。

劉嫌辯稱，他因骨折受傷無法工作，案發當天清晨閒晃到蘆洲，以為工廠沒人闖入屋內，偷來三千元早花光了，員警懷疑他不只犯下這起竊盜案，正擴大追查中，依加重竊盜及毒品等罪送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

