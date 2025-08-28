為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    大寮機車騎士自摔不治 疑台88線施工水泥塊掉落肇禍

    台88線施工現場可見掉落石塊。（高雄市議員李雨庭提供）

    2025/08/28 15:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄大寮區27日凌晨4時多發生機車自摔車禍，55歲張姓騎士傷重送醫不治，家屬質疑張男輾壓到因施工掉落水泥塊才摔倒，施工單位公路局南區養護工程分局否認；市議員李雨庭今（28）日邀集會勘，出示水泥塊掉落畫面，公路局與包商啞口無言，李雨庭怒斥施工處還有碎石塊，卻沒有防護網，根本是人禍，要求全面檢討。

    林園分局27日凌晨4時22分接獲報案，大寮區188市道發生車禍，經查，55歲張姓男子騎摩托車沿188市道東往西直行，至肇事地點，疑似輾過路中水泥塊，機車後輪翹起，張男往前噴飛、倒地受傷送醫，仍於當天上午不治。警方表示，正鑑定事故原因。

    馬路上突然冒出2個拳頭大石塊，致張男無辜往生，家屬質疑公路局一旁的施工肇禍，不過施工單位否認，並表示事故地點與工地相距40公尺，並非施工造成。

    大寮里長蕭清翔查看監視器發現事有蹊蹺，李雨庭接獲陳情後，今天邀集公路局、包商等單位會勘，根據監視器畫面，石塊於4時19分從台88快速道路橋墩掉落，張男於4時21分經過疑輾過石塊。李雨庭說，迄今伸縮縫仍有很多碎石，卻沒有做防護網，要求施工單位全面檢討，不要再生悲劇。

    公路局南區養護工程分局鳳屏工務段正進行台88線伸縮縫修復工程，工程人員及包商今天再度前往林園分局釐清案情，針對李雨庭及家屬質疑，表示全案靜待司法調查。

    公路局正進行台88線伸縮縫修復工程。（高雄市議員李雨庭提供）

    車禍現場路面遺留石塊。（民眾提供）

