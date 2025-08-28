為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    月息3分變週息10分！殯葬業者欠錢遭暴力討債 黑幫8人移送

    洪男教唆小弟到被害人住處丟鞭炮。（記者邱俊福翻攝）

    洪男教唆小弟到被害人住處丟鞭炮。（記者邱俊福翻攝）

    2025/08/28 15:58

    〔記者邱俊福／台北報導〕向鬼拿藥單！陳姓殯葬業者為投資台北市第二殯儀館金爐翻修工程，去年底向竹聯幫弘仁會洪姓成員借款150萬元後，開始惡夢連連，對方先強逼他簽立5倍債款的750萬元本票，再指揮小弟透過攔車叫囂、小孩學校周邊埋伏堵人，前往住處丟鞭炮、撒冥紙等方式，遂行暴力討債，行徑囂張。刑事警察局偵四大隊第一隊據報、經長期蒐證，至上月底先後逮捕、通知洪等8人到案，依組織犯罪、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，陳姓被害人於北市臥龍街從事殯葬業，去年11月間，因欠缺資金，向34歲洪姓友人借款150萬元，當時雙方約定月息3分；今年3月6日，陳男返家時，遭對方堵人強押逼迫要求改為週息10分，並簽立750萬元本票，陳男無力償還，開始避不見面。

    今年4月間，洪男指揮小弟前往陳男住處丟擲鞭炮、撒冥紙，見無法逼迫出面解決債務，還派員多次到陳男小孩就讀的南投一所學校埋伏，見陳男現身，強押陳男與其2個小孩上車，陳男姊姊表示有誠意協助解決，對方才放人。之後，洪男見債務仍沒人出面處理，6月4日派員尾隨陳男姊姊轎車，於北市通化街以前後包夾方式，攔車叫囂，經陳男姊姊報警，警方到場後，對方始離去。

    警方據報，6月25日先後逮捕洪男，以及旗下羅姓、王姓、何姓、陳姓、吳姓5名共犯到案，查扣手機、本票、合約書、討債傳單、折疊刀與愷他命、依托咪酯煙油毒品等贓證物，上月24日再通知2名共犯到案，移送檢方偵辦。

    警方查扣手機、本票、合約書、討債傳單、折疊刀、鋁棒與愷他命、依托咪酯煙油毒品等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、本票、合約書、討債傳單、折疊刀、鋁棒與愷他命、依托咪酯煙油毒品等贓證物。（記者邱俊福攝）

