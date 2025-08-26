宜蘭手機通訊行欠稅百萬 闆娘遭聲請管收火速分期

宜蘭某手機通訊行欠稅百萬，闆娘遭聲請管收後火速辦理分期繳納。（執行署宜蘭分署提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1家手機通訊行曾有欠稅紀錄，未料又陸續欠繳營業及營所稅、勞健保欠款等多達170萬元，不僅逾期不繳納，還將帳款入帳後秒轉自己私人帳戶，藉此規避遭強制執行，法務部行政執行署宜蘭分署祭出鐵腕，聲請管收紀姓老闆娘，嚇得她趕在開庭前，火速籌足現金40萬元繳納並辦妥分期。

宜蘭分署查出，51歲紀姓女子是通訊行負責人妻子，除是股東之一，也是實際財務管理人，2020年就有健保欠款案件陸續移送執行署，當時辦理分期後，僅繳納1期共1萬5千元即未再履約。

未料，紀女所屬通訊行，仍持續欠稅不繳納，稅務機關、健保署、勞工局等單位限期催繳未果，移送宜蘭分署執行，在執行官深入追查資金流向後發現，通訊行於繳款書送達及辦理分期後，陸續有多筆公司帳款轉入，合計215萬餘元，並非無清償能力。

宜蘭分署表示，紀女本有多次機會，以帳款清償移送機關欠款，卻於公司帳款入帳後，隨即轉入個人帳戶花用殆盡，以致無從執行，屢次通知紀女到場報告財產狀況均未予理會，遂聲請法院核發拘票；紀女最後到場也無法提出合理說明，訊問後依法留置，並聲請法院管收。

宜蘭分署指出，就在法官開庭前，紀女見大事不妙，趕緊籌措現金40萬元繳納，餘款覓得親友擔保後辦妥分期，才免於管收，對於有能力卻故意不履行義務、隱匿處分財產的義務人，分署將持續強力執行。

