臉書粉專PO文「翁曉玲是小三」 6旬男誹謗判拘役30日

鄭姓男子去年底在臉書粉絲團PO文指國民黨籍不分區立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁提告，台北地院審理後，依加重誹謗罪將鄭男判處拘役30日，得易科罰金10萬元。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/08/20 16:20

〔記者張文川／台北報導〕台北市66歲鄭姓男子去年底在臉書粉絲團PO文指出，國民黨籍不分區立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁曉玲發現後提告，鄭男到案認罪，台北地檢署今年6月起訴並聲請簡易判決；台北地院審理後，依加重誹謗罪將鄭男判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

2024年12月23日，鄭男在「賴清德總統蕭美琴副總統後援會」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」等粉絲專頁貼文，指出「驚世立委翁曉玲是介入別人婚姻的小三」、「強迫已婚的陳春生教授和元配離婚娶她」等10餘句，並質疑翁的學術著作及升等。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲發現後提告，並表示她擔任立委以來，常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊 ，近日更是荒唐到說她介入她先生的前婚姻，真是荒謬至極。她和先生結婚30年，從來沒聽說先生有「前婚」，若有就請指出先生的前元配是誰，她認為這樣的捏造內容，嚴重影響她和她家人的名譽，因此提告揪出造謠者。

檢方調查認為，鄭男於沒有任何足以相信為真實的基礎下，又未進行任何查證，就在網路社群散布貶損翁曉玲人格及社會評價的文字，依加重誹謗及公然侮辱等罪將鄭男起訴，並聲請簡易判決處刑。

北院審理時鄭男維持認罪，法官認為鄭男所為，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，犯後雖坦承犯行，有悔意、有意願向翁道歉，但翁曉玲並未回覆法院有沒有調解的意願，法官依此將鄭男判處拘役30日、得易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法