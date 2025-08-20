為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    臉書粉專PO文「翁曉玲是小三」 6旬男誹謗判拘役30日

    鄭姓男子去年底在臉書粉絲團PO文指國民黨籍不分區立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁提告，台北地院審理後，依加重誹謗罪將鄭男判處拘役30日，得易科罰金10萬元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    鄭姓男子去年底在臉書粉絲團PO文指國民黨籍不分區立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁提告，台北地院審理後，依加重誹謗罪將鄭男判處拘役30日，得易科罰金10萬元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/08/20 16:20

    〔記者張文川／台北報導〕台北市66歲鄭姓男子去年底在臉書粉絲團PO文指出，國民黨籍不分區立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁曉玲發現後提告，鄭男到案認罪，台北地檢署今年6月起訴並聲請簡易判決；台北地院審理後，依加重誹謗罪將鄭男判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

    2024年12月23日，鄭男在「賴清德總統蕭美琴副總統後援會」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」等粉絲專頁貼文，指出「驚世立委翁曉玲是介入別人婚姻的小三」、「強迫已婚的陳春生教授和元配離婚娶她」等10餘句，並質疑翁的學術著作及升等。

    翁曉玲發現後提告，並表示她擔任立委以來，常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊 ，近日更是荒唐到說她介入她先生的前婚姻，真是荒謬至極。她和先生結婚30年，從來沒聽說先生有「前婚」，若有就請指出先生的前元配是誰，她認為這樣的捏造內容，嚴重影響她和她家人的名譽，因此提告揪出造謠者。

    檢方調查認為，鄭男於沒有任何足以相信為真實的基礎下，又未進行任何查證，就在網路社群散布貶損翁曉玲人格及社會評價的文字，依加重誹謗及公然侮辱等罪將鄭男起訴，並聲請簡易判決處刑。

    北院審理時鄭男維持認罪，法官認為鄭男所為，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，犯後雖坦承犯行，有悔意、有意願向翁道歉，但翁曉玲並未回覆法院有沒有調解的意願，法官依此將鄭男判處拘役30日、得易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播