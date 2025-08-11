為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    比丘尼化緣「搶地盤」！與佛具店老闆娘互毆 法官：沒收功德箱

    彰化陳姓比丘尼為了化緣，跟高姓菜販搶地盤，兩人大打出手，彰化地院審理，依傷害罪判陳女拘役50天，沒收功德箱，高女拘役20天。（資料照）

    彰化陳姓比丘尼為了化緣，跟高姓菜販搶地盤，兩人大打出手，彰化地院審理，依傷害罪判陳女拘役50天，沒收功德箱，高女拘役20天。（資料照）

    2025/08/11 17:12

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名陳姓比丘尼，長期持功德箱在某市場固定位置化緣，去年12月間卻與高姓女菜販「搶地盤」爆發衝突，陳女先用腳踢走菜攤的菜，還用三字經破口大罵，最後還拿起功德箱朝高女頭上砸去，造成對方頭破血流、腦震盪。彰化地院近日審理後，依傷害罪判陳女拘役50天，並沒收涉案的功德箱；高女則因還手推人致傷，判拘役20天。

    判決書指出，去年12月某日上午7時許，陳姓比丘尼到北斗鎮某菜市場化緣，發現平時化緣位置被高婦的菜攤佔據。陳女要求對方離開未果，竟先踢翻攤位上的蔬菜，再用三字經辱罵高婦，最後更抄起塑膠功德箱，朝正在蹲著包菜的高婦頭部猛砸，導致高婦當場頭破血流，送醫後診斷有腦震盪及臉部撕裂傷。

    對此陳女否認犯行，辯稱是高女推她，才不小心撞到功德箱，並堅決道歉。法官審理認為，市場爭執固然常見，但動手攻擊、致人受傷已非單純口角，判處陳女拘役50天，高婦拘役20天，並沒收「功德箱」。

    調查也發現，兩人背景都與佛教有關。陳女自稱學歷高、熟讀玄奘大師佛經，長年化緣維生；高女則為佛具店老闆娘，平日偶爾將自家種的菜拿到市場販售。雙方雖同樣接觸佛法，卻因搶地盤紛爭劍拔弩張，最終鬧上法庭，令人不勝唏噓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播