比丘尼化緣「搶地盤」！與佛具店老闆娘互毆 法官：沒收功德箱

彰化陳姓比丘尼為了化緣，跟高姓菜販搶地盤，兩人大打出手，彰化地院審理，依傷害罪判陳女拘役50天，沒收功德箱，高女拘役20天。（資料照）

2025/08/11 17:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名陳姓比丘尼，長期持功德箱在某市場固定位置化緣，去年12月間卻與高姓女菜販「搶地盤」爆發衝突，陳女先用腳踢走菜攤的菜，還用三字經破口大罵，最後還拿起功德箱朝高女頭上砸去，造成對方頭破血流、腦震盪。彰化地院近日審理後，依傷害罪判陳女拘役50天，並沒收涉案的功德箱；高女則因還手推人致傷，判拘役20天。

判決書指出，去年12月某日上午7時許，陳姓比丘尼到北斗鎮某菜市場化緣，發現平時化緣位置被高婦的菜攤佔據。陳女要求對方離開未果，竟先踢翻攤位上的蔬菜，再用三字經辱罵高婦，最後更抄起塑膠功德箱，朝正在蹲著包菜的高婦頭部猛砸，導致高婦當場頭破血流，送醫後診斷有腦震盪及臉部撕裂傷。

對此陳女否認犯行，辯稱是高女推她，才不小心撞到功德箱，並堅決道歉。法官審理認為，市場爭執固然常見，但動手攻擊、致人受傷已非單純口角，判處陳女拘役50天，高婦拘役20天，並沒收「功德箱」。

調查也發現，兩人背景都與佛教有關。陳女自稱學歷高、熟讀玄奘大師佛經，長年化緣維生；高女則為佛具店老闆娘，平日偶爾將自家種的菜拿到市場販售。雙方雖同樣接觸佛法，卻因搶地盤紛爭劍拔弩張，最終鬧上法庭，令人不勝唏噓。

