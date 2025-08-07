為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    移工屍掛20層樓高電纜 特搜人員：失手就是60米墜落、每個動作都在曝險

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/07 14:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕年約40歲泰國籍移工6日下午被發現吊掛在60米光纖電塔纜線上已身亡至少3天，桃園市消防局今（7）日清晨即出動救援，4位特搜人員冒險攀上20層電塔，前後歷時近4小時將人帶回地面，第1搜救分隊小隊長張紘溢說，此次救援行動相當困難，「一個失手就是60米墜落，過去沒有經歷這麼高的救援行動，這是第1次」。

    驚險搜救現場，台電人員必須先攀爬上高塔，將纜線上的阻尼等物品拆下，去除搜救吊掛時的障礙，搜救人員再攀爬上電塔，並利用台電單軌滑輪、宙乘車等設備，沿著纜線慢慢靠近死者，將死者包覆後拉回，最後以垂掛方式將人帶回地面，每1個搜救動作都是在曝險。

    張紘溢表示，死者吊掛在60米高、電塔最上方1條纜線，搜救人員要靠近風險相當大，只要1個沒跨好可能就會發生墜落意外，因此，搜救人員攀爬上電塔後，利用台電單軌滑輪、宙乘車等設備慢慢沿纜線接近死者，接觸到死者後將其拉近電塔，最後利用繩索技術垂直下放，並避開下方障礙物，慢慢回到地面。

    他表示，救援難度在於事故處距離地面60米高，特搜人員出去後懸空在外，不只是高度風險，還要克服心理恐懼，再者，死者懸掛在纜線上非常不穩，特搜人員每一個動作都可能導致死者掉落，台電人員負責斷電也非常重要，沒有斷電前不敢貿然攀塔救援，也提供相關設備，讓特搜人員利用這些器材，可以更順利完成此次救援行動。

    張紘溢表示，死者在上頭可能有3天以上、身體都僵硬了，特搜人員靠近時位處的高度比死者還高，必須先跨過死者進行包覆作業，自己也必須先架繩索垂降高度，等包覆作業完成後又要自己爬回宙乘車，所以在上面會花很多時間，「否則一個失手就是60米墜落」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    特搜人員驚險攀爬電塔、吊掛纜線救援。（記者鄭淑婷翻攝）

    第1搜救分隊小隊長張紘溢。（記者鄭淑婷翻攝）

    第1搜救分隊小隊長張紘溢。（記者鄭淑婷翻攝）

