氫氟酸疑雲未解 高市環保局與三元科技各執一詞

港正里里長方林秀娥（站立者）指控事發三個星期，仍有民眾反映聞到異味。（記者洪臣宏攝）

2025/08/05 13:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台泥集團旗下三元能源科技7月14日發生爆炸火災，立委賴瑞隆今（5）日召開第二次檢討會，針對現場是否產生氫氟酸，高市環保局與三元各執一詞，當地民代怒指事發3個星期還有異味，現場掀起一片遷廠聲浪，賴瑞隆要求三元無限期停工、先撤照，並以遷廠為目標。

會議邀集經濟部園區管理局、消防署及高市府等中央及地方政府相關單位與會，市議員、小港區里長出席踴躍，主管單位輪番報告三元火警處理進度，也公布第三方公正單位工研院調查事故原因，地方要求真相，不准許三元擅自申請復工。

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三元科技總經理薛人禎表示，目前完全沒有申請復工想法，現在需要做的事，是做好場所的清理，不能讓一滴的廢水，以及一絲的污染物散逸出去；未來會聘請合格廠商做空氣污染檢測，每個月提供檢測數據給里民，拆除廢棄物清運，也會跟社區做充分的溝通。

環保局說明時，提及火警現場曾測出0.7ppm氫氟酸，薛人禎則說相關設施產品都經過國際認證，不可能存在氫氟酸，但願意委託國內實驗室認證，雙方各說各話。

多位里長輪番發言，共同訴求就是「遷廠」，當地里小港里里長洪世春砲轟，三元不要再讓儀器與人民感受落差那麼大，引來暴怒，港正里里長方林秀娥說，下了一星期雨，常接到居民反映聞到異味，希望環保局查明來源並控管，港口里里長劉峰吉則說，小港不是試驗品、陪葬品，要求遷廠。

市議員陳麗娜指出，三元火警發生時，警報及消防設備都沒有啟動，對社區是很大威脅；市議員黃彥毓則表示，大家不希望與惡鄰居為鄰。

賴瑞隆說，三元設廠一開始就是個錯誤，會一直開檢討會，也將尋求制度上解決，他要求無限期停工、先撤照，並以遷廠為目標。

賴瑞隆（中間站立者）遭求三元無限期停工。（記者洪臣宏攝）

三元總經理薛人禎（前中）說火警未產生氫氟酸，與環保局各執一詞。（記者洪臣宏攝）

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