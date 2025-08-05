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    躲小琉球民宿內拉K還寫「鴻運當頭」 警查獲13名男女送辦

    K盤上寫著「鴻運當頭」字樣。（警方提供）

    K盤上寫著「鴻運當頭」字樣。（警方提供）

    2025/08/05 10:16

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣近日豪雨成災，救災單位忙得不可開交，卻有不肖年輕男女在小琉球民宿內聚眾吸食愷他命，K盤上還寫著當紅的「鴻運當頭」字樣。東港警分局4日中午接獲線報，迅速出擊，當場查獲13名男女及愷他命等證物，警方冒著風浪跨海偵辦，依毒品危害防制條例將涉案人移送法辦。

    據了解，東港警分局配合屏東縣政府觀光發展政策，結合科技與情資布建，強力掃蕩毒品犯罪。4日中午12時許，警方接獲民眾檢舉，指稱小琉球一處民宿內疑似有人施用愷他命。警方火速前往查緝，進入民宿時，現場13名男女（5男8女）正欲罷不能，K盤、愷他命等證物赫然在目，在警方的雷霆行動下通通帶回警局。

    東港警分局表示，涉案13人當場被帶回琉球分駐所，偵查隊不畏風浪緊急跨海支援，依法偵辦。這群年輕人原以為在小琉球的隱密民宿內能「鴻運當頭」，逍遙快活，卻不料警方早已布下天羅地網。警方強調，屏東縣政府長期投入小琉球軟硬體建設，打造生態旅遊天堂，絕不容毒品玷污這片淨土。

    K盤上寫著「鴻運當頭」字樣。（警方提供）

    K盤上寫著「鴻運當頭」字樣。（警方提供）

    警方在小琉球查獲拉K。（警方提供）

    警方在小琉球查獲拉K。（警方提供）

    小琉球民宿內拉K，警方查獲「有料」都搖頭。（警方提供）

    小琉球民宿內拉K，警方查獲「有料」都搖頭。（警方提供）

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