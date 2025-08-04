為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北行人腳掌粉碎性骨折！他車禍肇逃找友頂罪 警被控未做筆錄放人

    蘆洲分局澄清，林男到案自稱為肇事者後即非現行犯，警方依規定登記資料並進行後續通知，處理過程依法進行。（記者劉詠韻攝）

    蘆洲分局澄清，林男到案自稱為肇事者後即非現行犯，警方依規定登記資料並進行後續通知，處理過程依法進行。（記者劉詠韻攝）

    2025/08/04 16:51

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市鄭姓男子，去年開車行經八里區撞傷路人後火速逃逸，還找來友人頂替到案。士林地檢署近日偵結，依肇事逃逸與頂替罪起訴二人；不過卻傳出案外案，有媒體報導警方未即時釐清責任、出現派出所與交通分隊互踢皮球情形。蘆洲分局回應，林男當時主動前往派出所自稱為肇事者，員警依法登記其資料並轉由交通單位處理，後續聯繫林男未果後，依法移請地檢署偵辦，強調過程均符合規定。

    起訴書指出，鄭男去年11月24日上午9時許，駕駛自用小客車，沿龍米路二段由西往東行駛時，因未注意車前狀況，自後方撞上在路旁行走的張姓女子，造成張女左腿多處骨折及腳掌粉碎性骨折等傷勢。鄭男明知對方受傷倒地，卻未施以援手，亦未留在現場報警，逕自駛離。

    警澄清：以林男為肇事者移送 後才知是頂罪

    事發後，鄭男致電許姓友人告知逃逸情形，並與許男、林男會面協商。當天下午6時許，林男前往蘆洲分局龍源派出所，謊稱自己是肇事駕駛，並留下聯繫資料。警方初步以林男為肇事者移送，但經檢方調查，查出實際駕駛為鄭男，並依過失傷害罪、肇事逃逸罪予以起訴；至於林男，檢方則依涉犯頂替罪依法起訴。

    另有媒體報導指，警方辦案過程未依規定做筆錄，即讓鄭男離開，並出現派出所與交通隊「互踢皮球」情況，蘆洲分局還原情形，林男於案發當日前往龍源派出所，並自稱為該起肇事逃逸車輛的駕駛人，表示願意自首。

    蘆洲分局表示，由於案件已由交通分隊接辦，派出所員警當場僅抄登其身分與聯絡方式後轉由交通單位處理；然交通分隊隨後多次聯繫林男均未果，林男亦未依刑案通知書到案說明，考量其涉有頂替嫌疑，分局遂於今年2月17日移送士林地檢署偵辦。

    蘆洲分局澄清，林男到案自稱為肇事者後即非現行犯，警方依規定登記資料並進行後續通知，處理過程均依法進行，相關疑慮屬案件管轄問題，並未發生踢皮球情事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播