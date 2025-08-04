新北行人腳掌粉碎性骨折！他車禍肇逃找友頂罪 警被控未做筆錄放人

蘆洲分局澄清，林男到案自稱為肇事者後即非現行犯，警方依規定登記資料並進行後續通知，處理過程依法進行。（記者劉詠韻攝）

2025/08/04 16:51

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市鄭姓男子，去年開車行經八里區撞傷路人後火速逃逸，還找來友人頂替到案。士林地檢署近日偵結，依肇事逃逸與頂替罪起訴二人；不過卻傳出案外案，有媒體報導警方未即時釐清責任、出現派出所與交通分隊互踢皮球情形。蘆洲分局回應，林男當時主動前往派出所自稱為肇事者，員警依法登記其資料並轉由交通單位處理，後續聯繫林男未果後，依法移請地檢署偵辦，強調過程均符合規定。

起訴書指出，鄭男去年11月24日上午9時許，駕駛自用小客車，沿龍米路二段由西往東行駛時，因未注意車前狀況，自後方撞上在路旁行走的張姓女子，造成張女左腿多處骨折及腳掌粉碎性骨折等傷勢。鄭男明知對方受傷倒地，卻未施以援手，亦未留在現場報警，逕自駛離。

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警澄清：以林男為肇事者移送 後才知是頂罪

事發後，鄭男致電許姓友人告知逃逸情形，並與許男、林男會面協商。當天下午6時許，林男前往蘆洲分局龍源派出所，謊稱自己是肇事駕駛，並留下聯繫資料。警方初步以林男為肇事者移送，但經檢方調查，查出實際駕駛為鄭男，並依過失傷害罪、肇事逃逸罪予以起訴；至於林男，檢方則依涉犯頂替罪依法起訴。

另有媒體報導指，警方辦案過程未依規定做筆錄，即讓鄭男離開，並出現派出所與交通隊「互踢皮球」情況，蘆洲分局還原情形，林男於案發當日前往龍源派出所，並自稱為該起肇事逃逸車輛的駕駛人，表示願意自首。

蘆洲分局表示，由於案件已由交通分隊接辦，派出所員警當場僅抄登其身分與聯絡方式後轉由交通單位處理；然交通分隊隨後多次聯繫林男均未果，林男亦未依刑案通知書到案說明，考量其涉有頂替嫌疑，分局遂於今年2月17日移送士林地檢署偵辦。

蘆洲分局澄清，林男到案自稱為肇事者後即非現行犯，警方依規定登記資料並進行後續通知，處理過程均依法進行，相關疑慮屬案件管轄問題，並未發生踢皮球情事。

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