處長直升調查局副局長惹議 內部人士：完全符合資格

內部人員指出，台北市調處長徐國禎接任副局長並不算破格。（記者吳昇儒攝）

2025/07/29 17:59

〔記者吳昇儒／台北報導〕調查局副局長今日發布由台北市調查處長徐國禎接任，卻被質疑破格升太快，但內部人士則指出，只要是一級主官（處長級），升到四公（三位副局長、主任秘書），都符合資格，並無不妥，甚至曾出現處長直升局長的情形，且此次升遷都有依照原先的內部規定處理，並無特殊案例。

法務部調查局原副局長孫承一今年屆齡退休，調查局今日發布28名主管人事異動案，副局長懸缺由台北市調查處長徐國禎接任，原職缺由桃園市調查處長許銘侑接掌。此次共有8位處長異動，該人事令將於8月1日生效。

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知情人士指出，此次名單中有出現代理主管，其中包含原公共關係室主任翟海平，升任總務處副處長代理處長，主因是因為依照傳統升遷的內規，翟主任必須擔任兩年的主任職務，方能升任處長，但目前他只有一年的資歷，所以依規定就先擔任副處長，再視其代理時的表現，決定是否真除。

同樣代理公共關係室主任的簡任秘書呂順正，依照內規，必須擔任獨立站（基隆、彰化等非設置於調查處下方的調查站）主任滿一年後，才能接任公共關係室主任職缺，所以決定先代理再看表現決定是否真除。

先前也有某副處長代理處長滿一年後，獲得首長肯定，直接升任該單位的處長。

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