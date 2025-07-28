嘉市民宅大火延燒2戶 母子2人命喪火窟

嘉義市福州八街民宅大火，釀母子喪命悲劇。（記者王善嬿攝）

2025/07/28 03:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區福州八街一處民宅27日晚間10點許發生火警，火勢迅速蔓延，造成2戶民宅受災，消防人員佈設水線，在11點16分撲滅火勢；消防人員陸續救出5位受困民眾，其中一家三口，68歲孫姓屋主因在一樓及時逃出，10%燒燙傷，已送醫救治，其41歲的兒子在二樓尋獲，送醫救治，到院前無呼吸心跳，28日凌晨0點33分宣告不治，66歲妻子陳婦最後在3樓浴室內尋獲，已明顯死亡，起火原因待進一步鑑識調查釐清。

消防人員協助57歲女子（送往嘉義基督教醫院）、51歲女子（送往嘉義基督教醫院）脫困，2人預防性送醫、生命徵象穩定；68歲孫姓男子有嗆傷與燒燙傷，送往台中榮總嘉義醫院救治，41歲孫男到院前無生命徵象，急救後不治。66歲孫妻被發現困在3樓浴室內，尋獲時已死亡。

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市消防局第一大隊副大隊長楊友仁說，27日晚間10點許獲報福州八街有民宅火警，經派遣6個消防分隊人車到場搶救，發現112號的混凝土與鐵皮加蓋4樓建築已經全面燃燒，火勢並從4樓延燒，造成2戶共5人受困，派人員分組陸續救出，火勢於27日11點16分撲滅。

嘉市民宅發生火災，消防員漏夜搶救撲滅。（記者王善嬿攝）

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