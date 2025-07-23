延滯裁定「補裁判費」長達222天被處分 女法官姚貴美提訟懲戒法院打臉

基院資深女法官姚貴美無故延滯裁定補裁判費222天，被院長陳雅玲記警告等處分，姚興訟懲戒法院職務法庭判她敗訴。（記者楊國文攝）

2025/07/23 19:20

〔記者楊國文／台北報導〕任職法官20多年的基隆地院民事法官姚貴美，發生「無故延滯上訴事件補費延定」、「無故延滯補字事件最長222天」及「怠於執行『再確認』程序致未合法公告裁判796件」等荒唐情事，基隆地院院長認為已怠於執行職務，影響當事人權益，啟動職務監督，對姚2度發出促其注意、書面警告等3項處分，姚不服，提起「職務監督影響審判獨立」訴訟，懲戒法院職務法庭認定職務監督所做3項處分，與審判工作的核心領域無關，判決駁回。

民事審判如果當事人裁判費未繳納或繳納不足時，審判長會定期間通知當事人補繳，若當事人未於所定的期間內補繳時，法院就會以當事人起訴、上訴或聲請為不合法，而以裁定駁回。

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姚貴美則是在發現起訴、上訴案件漏繳裁判費，遲不命當事人補繳裁判費，致起訴、上訴案件延宕，引發當事人不滿；另判決主文公告，依法須由承審法官確認後，書記官才能將判決主文對外公告，但姚遲未確認判決主文內容是否有誤，致多起案件延誤公告時日，影響當事人權益。

本案源於，姚貴美是基院113年度訴字第51號返還借貸款民事案的承審法官，院長陳雅玲發現姚貴美並未通知當事人補繳裁判費，以「無故延滯上訴事件補費裁定損及人民權益及對司法信賴」為由，今年1月7日啟動職務監督，依法官法規定對姚發出「書面發命令促其注意」處分。

另外，姚貴美承審基院112 年度補字第170號民事事件，臺北高等行政法院裁定將該案移送至基院民事執行處時，裁定內容引用當事人說法，提及姚拖延裁定補費事宜，引起基院注意，經查，姚有長期無故延滯「補字」事件的情事。

基院全面清查發現，姚貴美從2024年1至9月間的「補」字（裁定補繳裁判費案）平均結案日數，為基院民事庭其他法官平均日數近4倍，其中「113年度補字第96號拆屋還地案件」最長達222天，陳雅玲院長再度啟動職務督，以姚「無故延滯補字事件最長222 天，損及司法形象」為由，對姚發出「書面發命令促其注意」處分。

不僅於此，由於司法院自2022年8月起，在建置的審判系統中，新增「主文公告再確認」、「主文公告再確認功能是否授權書記官」等功能，陳雅玲院長查出姚貴美怠於執行職務，以她「怠於執行『再確認』程序致未合法公告裁判主文796件」為由，對姚處以「書面警告」處分。姚不服，向懲戒法院職務法庭提起「職務監督影響審判獨立」訴訟。

姚貴美認為，這3項處分影響審判獨立，提出異議，遭基院駁回，向職務法庭職務法庭提起訴訟。

職務法庭開庭時，姚貴美主張，「補」字民事案件並無期限的規定，處分不合法。

職務法庭審理，「法官只有在審判工作範圍內，享有審判獨立的判斷」，基院院長陳雅玲啟動職務監督，對姚貴美做出這3項處分時，未要求姚應如何作成裁定內容，或未對姚處理事務的順序決定施加壓力，也沒有在發現姚未能合法公告裁判主文後，才於事後對姚作職務監督，以及駁回姚對3項處分異議的決定，均與審判工作的核心領域無關，未影響或侵害姚所受審判獨立的保障。

此外，針對姚貴美法官亦提起確認上述3項處分及異議決定無效的部份，懲戒法院職務法庭認為並無審判權，移送台北高等行政政法院審理。

至於基隆地院以執行職務怠隋為由，去年將姚貴美的職務評定（年度考績）評為「未達良好」（即考績丙等），已獲司法院核定。法界指出，姚若不服，可依法提起救濟。

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