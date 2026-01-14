為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東跟進營養午餐免費！ 周春米：5萬學生受惠

    2026/01/14 10:51 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米今（14）日親自宣布自115學年度起，全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米今（14）日親自宣布自115學年度起，全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。（記者羅欣貞攝）

    免費營養午餐近日成熱議焦點，經連日審慎評估後，屏東縣長周春米今（14）日親自宣布自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，全縣約有5萬名學生受惠。周春米坦言決策艱難，但堅決守護孩子健康與平等權。

    屏東縣政府舉辦記者會，縣長周春米率教育處長陳國祥做出上述宣布，她強調，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，政策推動同時，也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老售校舍、操場、側所改建、體育設施等，孩子的教育不打折！

    不過，周春米也坦言，這是一項極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

    「營養午餐要不要全面補助?」周春米直言，在各縣市陸續宣布全面補助營養午餐，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，擔憂跟著富有縣市宣布齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人後，她和縣府團隊陷入思考與掙扎，她深深知道身為「持家」的人，不是只做讓人鼓掌的決定，而是要讓屏東這個「家」能夠走得平順、走得長久，讓每一個人無論是孩子、長輩或弱勢族群都得到應有的照顧。

    周春米表示，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康權，比照其他縣市全面補助瑩養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的營養午餐配套，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

    周春米說，未來除尊重學童的表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。

