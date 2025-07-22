7/22 今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落台中、桃園

7月22日開獎今彩539頭獎開出2注，大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/22 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月22日開獎的第114000177期今彩539頭獎開出2注，由台中市大甲區孔門里文武路98號1樓「益來彩券行」、桃園市桃園區中興里保定六街43號1樓「吉樂彩券行」開出；第114000072期大樂透頭獎則摃龜。

第114000072期大樂透中獎號碼「05、17、19、26、27、39，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得310萬9038元；參獎共69注中獎，每注可得4萬8524元；肆獎共204注中獎，每注可得1萬0511元；伍獎共4249注中獎，每注可得2000元；陸獎共5490注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬5560注中獎，每注可得400元；普獎共7萬2220注中獎，每注可得400元。

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第114000072期49樂合彩中獎號碼為「05、17、19、26、27、39」。四合共14注中獎，每注可得20萬元；三合共143注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4150注中獎，每注可得1250元。

第114000177期今彩539中獎號碼為「19、21、27、32、39」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共131注中獎，每注可得2萬元；參獎共5489注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4454注中獎，每注可得50元。

第114000177期39樂合彩中獎號碼為「19、21、27、32、39」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8377注中獎，每注可得1125元。

第114000177期3星彩中獎號碼為「089」。壹獎共57注中獎，每注可得5000元。

第114000177期4星彩中獎號碼為「2944」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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