今北部體感飆42度！中部以北入夜慎防雷陣雨

中央氣象署表示，今天白天各地均為晴到多雲，持續高溫炎熱。（資料照）

中央氣象署表示，今天（28日）白天持續受太平洋高壓影響，各地均為晴到多雲，午後大台北、宜花地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨；入夜起受鋒面影響，中部以北、宜蘭地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，白天持續高溫炎熱，高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，紫外線易達過量或危險等級

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此外，氣象署昨天（27日）晚間10時30分發布高溫資訊稱，今天白天新北市、台南市、花蓮縣為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、台東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，26至32度；馬祖多雲時陰短暫陣雨或雷雨，25至29度。

氣象署指出，第6號輕度颱風薔蜜（JANGMI）今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1740公里海面上，往西北方向朝琉球南方海面進行。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

氣象署預報，明天（29日）鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；北部、東北部地區及午後山區並有局部大雨發生的機率，晚間南部地區仍有零星短暫陣雨。

週六（30日）、下週日（31日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，３０日午後中南部山區有局部大雨發生的機率。

下週一（6月1日）、週二（2日）颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三（3日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 42 29 - 38 31 - 36 27 - 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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