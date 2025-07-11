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    導師公開質問學生性平事件 法官判師賠6萬元

    老師因公眾場合質問性平事件，被判賠當事人6萬元。（資料照）

    老師因公眾場合質問性平事件，被判賠當事人6萬元。（資料照）

    2025/07/11 14:06

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名國小學生（A生）因涉及性平事件，遭受同學排擠，導師在全班用餐時間，當A生面前質問性平相關問題，導致該名學生感覺難堪、被羞辱，因此轉學。學生家長認為導師涉及霸凌，提告求償60萬元，該案經彰化地院審理後，法官認定導師於「公開場合處理性平事件」確有過失，判賠6萬元。

    家長表示，導師利用全班中午用餐時間，把兒子叫到導師桌前質問時，並大嗓門宣揚開此事，其在教室內洩漏性平情節，故意貶抑其兒子，讓兒子處於具有敵意或不友善環境，產生難堪、被羞辱、自卑感、在大庭廣眾下接受全班同學眼神檢視之龐大壓力等種種負面情緒，而受有精神上之損害，而此行為已構成霸凌。

    導師表示，他並沒有對性平事件宣揚，此事性平調查委員會已做成裁定，反而是他為處理此事，遭家長投訴，期間歷經學校調查小組及性平委員會的調查，過程中讓他身心俱疲，承受無形的壓力，他因此罹患焦慮症導致失眠，求助醫師。

    法官審理後認定，被告固有權調查被原告所涉性平事件，但時間、地點、對象及方式均不適宜，即不應公開調查原告所涉性平事件，全班公眾週知請況下已然傷害原告之人格權，違反《霸凌防制準則》「友善環境」原則，構成《民法》人格權侵害，判賠6萬元。

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