蔡正元戴電子監控腳鐐 聲請放寬每日報到時段被駁回

蔡正元聲請每日報到的指定時段，從2小時放寬為5小時，以利安排每日行程，但高院審酌後認為聲請理由空泛，裁定駁回。（資料照）

2025/07/11 11:42

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前立委蔡正元，被控於國民黨「三中（中視、中廣、中影）」案中，利用阿波羅公司侵佔中影股權資產，一審被依侵占罪判刑3年6月、依商會法判刑6月，上訴二審高等法院審理中，高院今年4月裁定蔡正元須配戴電子腳鐐，並每日以電監設備向電子監控中心報到，蔡日前聲請每日報到的指定時段，從2小時放寬為5小時，以利安排每日行程，但高院審酌後認為聲請理由空泛，裁定駁回。

高等法院4月25日開庭傳喚蔡正元後，認定他的犯罪所得高達2億8000多萬元，且始終否認犯行，有強烈的逃亡動機及可能性，且他先前被限制出境、出海的時間已達法定的5年上限，不能再延長，但蔡正元頻繁入出境。

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合議庭為確保日後順利審判、執行，當庭裁定蔡正元須配戴電子腳鐐，並於每日上午10時至12時，在限制住居的住處，向科技監控中心報到。蔡正元日前聲請放寬報到時段，由2小時變更為上午9點半至下午2點半，以利他安排每日行程。

高院審酌，蔡正元於2023年6月17日限制出境、出海期屆滿後，已頻繁出入國境高達20次，畏罪逃亡的可能性相應升高，蔡正元僅空泛的聲請變更報到時間，並未具體說明原本指定的報到時間，有何窒礙難行之處，綜合考量科控設備的功能、效果，以及對蔡生活狀況的影響程度，仍以現行指定的2小時時段為宜，故駁回蔡的聲請。

蔡正元並非第一次對電子腳環有意見，今年5月他開庭後，也向法官指出腳環太緊，法官請院方連絡廠商派員到高院，幫他調鬆一格，他才滿意的離開法院。

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