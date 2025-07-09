校園淪砲房？女舍監搞上已婚男師還威逼原配 下場曝光

台北地院審理，勘驗三方證詞，認為曉婷侵害配偶權屬實，判賠30萬。（資料照）

2025/07/09 18:07

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市某所明星中學一名已婚男導師與女舍監在汽車旅館、學校辦公室與宿舍多次發生性行為，姦情遭抓包後，原配憤而提告求償100萬元。法院審理，認定女舍監侵害配偶權，判賠30萬元，全案仍可上訴。

龍女主張，與丈夫孫男結婚4年，並育有2名女兒，從前年3月至8月間發現曉婷（化名）與丈夫屢次前往汽車旅館，在任職的中學夜導師辦公室及宿舍內發生性行為，甚至打電話威脅她要對外公開這段不倫戀，還私自加她的LINE持續騷擾，嚴重侵害其隱私權、通訊自由權、名譽權及健康權，導致身心受損，請求賠償百萬。

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曉婷辯稱，2023年2月因孫男引薦而於中學任職舍監，並承認同年3月至6月間與孫男交往，但強調6月經同事閒聊才得知對方已婚，隨即拒絕來往，否認侵害配偶權。至於龍女指稱曾兩次主動聯繫，她表示僅為善意提醒，絕無持續性騷擾行為。

孫男到庭證稱，與曉婷多年前曾交往近一年時間，後來對方希望開設美容院而向他借款20萬元資金，但僅被歸還1萬。直至與妻子龍女結婚後，基於買房需求，因此希望曉婷歸還剩下的19萬，但對方以沒錢、美容院倒閉為由婉拒。

孫男續指，剛好學校的女生宿舍有輔導老師職缺，於是詢問曉婷想不想來學校工作。孫說，曉婷正式任職後，期間致電向他表示：「要跟我約砲」，二人就相約在汽車旅館發生性行為，隨後則不定期在學校的夜導組辦公室、女生宿舍老師的房間，以及他在男生宿舍的房間內多次發生性行為。

孫男表示，二人的不倫戀一直持續到同年8月為止，當時他與曉婷吵架發現對方個性不好相處、心機很重。他補充，平時經常攜帶妻子一起聚餐，辦公室也擺放很多妻子的照片，身邊的同事都知道自己已婚。

台北地院審理，勘驗三方證詞，認為曉婷侵害配偶權屬實，至於龍女所主張遭追蹤監控與事實有違，則不予採信，判決曉婷須賠償30萬元。全案仍可上訴。

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