桃園噁警遇美女移工求助 索財、搶手機還想「親一個」

桃園市龍潭警分局前湯姓警員深夜遇女移工機車拋錨求助，卻開口分錢、搶手機，還索吻親一個；經桃園地院審理將他判處8月徒刑。（資料照）

2025/07/09 17:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龍潭警分局勤務指揮中心前湯姓警員2024年1月16日深夜下班時間出門散步，遇1越南籍女移工因機車拋錨向他求助，湯發現女子機車坐墊下空間有約8萬元現款，要求「分一半」未果，竟出手搶走對方手機，更猥瑣貼近對方臉頰出言「親一個」，女移工飽受驚嚇拔腿逃離報警，警方查出是「自家人」犯案送辦，案經桃園地檢署偵辦依搶奪罪嫌起訴。桃園地院今（9）日審結依搶奪罪將湯男判處有期徒刑8月。

判決指出，湯員此前曾因犯性擾防治法被起訴，2024年1月16日深夜湯男於非服勤時間出門於桃園市龍潭區中興路392巷內散步時，見1名年輕貌美女移工因機車拋錨上前求助，他讓女移工先將機車牽一旁打烊工廠門口停放，隨後要女方將機車坐墊打開，發現其內置放現款約7、8萬元，當下心起歹念，開口要分走一半現款，還出手阻止女方將機車坐墊關閉。

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女移工當下認遇到壞人，趕緊將現款收到背包內，並慌張打電話對外求助，不料湯男突然搶走女方手機，女移工孤立無援、恐慌不已，委屈要求湯男歸還手機，但湯男卻無歸還之意，更還貼近女移工臉頰出言「可不可以親一下」，女移工擔心遭到侵害，果斷放棄索回手機，拔腿狂奔逃離，湯男則拿著搶來的手機離去。

警方接獲報案，追查下尷尬發現是自家人犯案，調查後移送桃園地檢署偵辦。檢察官訊問時，湯男拒不認罪堅稱是誤會，檢察官以湯員身為執法人員，卻一再知法犯法，犯後猶飾詞狡辯、毫無悔意，依搶奪罪嫌起訴並建請法官從重量刑。湯男對女移工猥褻索吻涉性騷擾部分，已由任職單位依申訴另行審議裁罰，湯男並已於去年10月間主動離職。

桃園地院審理時，湯男最終坦承犯行認罪，法官審酌湯男犯案時身為警職，前已因性騷擾防治法案件被起訴，卻仍再犯，惟終能坦承犯行，且已與告訴人達成並履行和解，犯後態度尚可，審結判處8月徒刑。可上訴。

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