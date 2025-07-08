1天工作1小時月領3萬 交出銀行帳密助詐財 女房仲吃官司

劉姓女房仲把自己銀行帳密資料交給未曾謀面的網友，使得詐團以其帳戶詐騙得款一五四萬元，台南地院依幫助洗錢罪判她六月徒刑、併科五萬元罰金。（銀行帳戶示意圖，與本案無關，記者王俊忠攝）

2025/07/08 20:09

〔記者王俊忠／台南報導〕1名劉姓女房仲涉嫌把兩個銀行帳戶的網路銀行帳號、密碼交給詐騙集團使用，有3人遭詐騙錢財，共損失154萬元。房仲辯稱是對方說要給他高薪兼職工作，一時失察、誤入詐團陷阱。不過，法官認為房仲未經面試、工作力審查，就提供帳密資料，換取1天工作1小時、月高薪3萬元，極不合理，認定被告有幫助洗錢的未必故意，依洗錢罪判劉6月徒刑併科5萬元罰金。

判決指出，劉姓房仲於2025年1月間將自己名下兩家銀行帳戶的網銀帳密、兩個虛擬貨幣交易所的帳密，全部交給詐團使用。詐團成員即以邀約投資、假冒親友借錢等名義，向3名受害者施詐，3人共把154萬元匯到房仲交付的其中1個銀行帳戶，隨即被提領一空，這些錢有去無回。

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3名受害者提告，房仲訊時辯稱，是為了找兼差工作才會被騙，是在網路上認識陳姓人士與1名Therry，與對方交涉7天，以為是正常兼職工作，才配合在1月14日將網銀帳密交給Therry，但到了1月17日，發現無法聯繫上Therry，驚覺不對勁，即先凍結虛擬帳戶、更改網銀密碼，並到銀行辦理銷戶，希望阻止自己帳戶遭到詐團違法利用，沒有幫助詐團的意思。

但，台南地院法官認為，劉姓房仲已是中年人，有一定的學經歷，並非懵懂無知或初入社會的無經驗年輕人，他與Therry聯繫時，被要求向銀行員謊稱綁定帳號是自己的、也質疑對方說要接單要設定銀行帳戶跟交易登入，這樣操作很奇怪。顯見劉嫌對Therry取得其帳戶資料的真實用途有懷疑。

法官並說，房仲在法院開庭時也說與對方在網路上聯繫約7天，不知對方真實身分。既然如此，房仲還把自己銀行帳密交給對方，這有預見銀行帳密極易遭詐團不詳成員用於詐財、洗錢不法用途，劉為了高薪兼職工作、就鋌而走險，把自己帳戶帳密交給不詳人士，足證劉有幫助詐財或洗錢的不確定故意。因為一般合法、正當公司是不會向無關人士徵求帳戶來使用，這是常識，有社會職場歷練的劉姓房仲應有此認知。

法官考量劉姓房仲犯後始終否認犯行，也未賠償3名受害者的損失及與對方和解，因此判房仲6個月徒刑、併科5萬元罰金，還可上訴。

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