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    昔涉假律師詐騙案高凌風也受害 網媒副社長吳軾子加重誹謗罪判拘30日

    台北地院近日審結，認定吳軾子觸犯加重誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金。（資料照）

    台北地院近日審結，認定吳軾子觸犯加重誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金。（資料照）

    2025/07/06 13:35

    〔記者吳昇儒／台北報導〕網媒「台灣好報」副社長吳軾子曾因涉假律師案登上媒體版面，就連高凌風也傳被詐騙3千多萬元。該報去年接獲讀者投書後，報導有關「福訊」等投資公司新聞時，未盡查證義務。福訊公司認為報導有誤，讓讀者誤會公司是「詐騙集團」，憤而提告。台北地院近日審結，認定吳軾子觸犯加重誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金。

    法律系畢業的吳軾子原名劉秋貴，多年前因違法攬訟被判拘役，喪失報考律師資格，因曾擔任某法律事務所副所長，負責行政業務，卻對外自稱吳律師，還上節目擔任律師名嘴，甚至冒充律師接案收費，卻沒出庭或幫忙撰寫訴狀。就連知名以故明星高凌風，也被騙3千餘萬元。

    吳軾子出獄後，創立「更生黨」擔任召集人，強調將為全國數十萬更生人來奔走，爭取應有的權益，另也擔任網媒「台灣好報」的副社長。

    檢警查出，去年3月12日該報接獲讀者投書，指出高雄市福訊投資公司與宏亞投資攜手開創聯貸帳戶，有望獲得360％高額利潤的不實消息。報社人員撰寫後，未經向福訊公司查證，吳軾子便指示將不實新聞內容刊登於該報網頁。

    福訊公司認為報導內容有誤，且未盡到查證義務，會讓讀者誤以為公司是詐騙集團，提出加重誹謗告訴。

    台北地方法院近日審結，認為吳軾子雖有意向福訊公司調解，但對方則無意願，且吳男犯後坦承犯行，故依加重誹謗罪判處吳軾子拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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