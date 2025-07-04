7/4大樂透、今彩539頭獎均摃龜! 端午加碼最後3組無人中獎

7月4日開獎的第114000067期大樂透、第114000162期今彩539頭獎均摃龜，端午加碼100萬元獎項開出最後3組，無人中獎。（本報合成）

2025/07/04 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日開獎的第114000162期今彩539頭獎及第114000067期大樂透頭獎均摃龜。端午加碼最後3組無人中獎，300萬元累入下期大樂透頭獎。

第114000067期大樂透中獎號碼「05、13、15、18、33、37，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得278萬6549元；參獎共61注中獎，每注可得4萬9195元；肆獎共125注中獎，每注可得1萬5433元；伍獎共2885注中獎，每注可得2000元；陸獎共3484注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4901注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2056注中獎，每注可得400元。

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第114000067期49樂合彩中獎號碼為「05、13、15、18、33、37」。四合摃龜；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2392注中獎，每注可得1250元。

第114000162期今彩539中獎號碼為「05、24、31、36、39」。頭獎摃龜；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共6051注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7740注中獎，每注可得50元。

第114000162期39樂合彩中獎號碼為「05、24、31、36、39」。四合開出2注，每注可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬661注中獎，每注可得1125元。

第114000162期3星彩中獎號碼為「566」。壹獎共105注中獎，每注可得5000元。

第114000162期4星彩中獎號碼為「9598」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出最後3組，無人中獎。本期為活動最後一期，3組獎金共300萬元將累入下期大樂透頭獎，大樂透端午加碼活動結束。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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