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    台南女外送員騎車撞上堆高機牙叉 送醫不治

    女外送員撞上堆高機牙叉後彈飛倒地不起，送醫不治。（民眾提供）

    女外送員撞上堆高機牙叉後彈飛倒地不起，送醫不治。（民眾提供）

    2025/07/04 13:40

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市道174線學甲中洲路段，昨天（3日）上午10點31分發生死亡車禍，25歲陳姓男子駕駛堆高機穿越道路時，與21歲沈姓飲料店女外送員的機車發生碰撞，沈女倒地不起，經送往佳里奇美醫院急救不治，學甲警分局今天（4日）報請檢方相驗，目前肇事原因尚在調查釐清中；木材行和飲料店對這起車禍都不願多談。

    21歲沈女家住下營區，在飲料店打工，昨天騎機車沿174線由西向東送飲料途中，木材行陳姓工人駕駛堆高機從木材行門口正要往北穿越174線到對面準備搬運貨物，並無其他員工幫忙警戒、管制，堆高機在車道暫停時，沈女騎車經過猛力撞上堆高機前方的牙叉，沈女連人帶車彈飛出去，倒地不起。

    沈女雖有戴安全帽，但頭部重創，當場無生命跡象，北門消防分隊趕到現場救援，將沈女送醫搶救後仍告不治。

    沈女和陳男的酒測值都是0，初判陳男涉嫌行穿道路未依規定讓車，沈女未注意車前路況。警方說，依據《道路交通管理處罰條例》，堆高機不得在一般道路上行駛，且駛入道路時應確實禮讓。警方報請檢方相驗，調查車禍原因。

    女外送員騎機車撞上要過馬路的堆高機牙叉。（民眾提供）

    女外送員騎機車撞上要過馬路的堆高機牙叉。（民眾提供）

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