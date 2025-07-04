苗栗三義砂石車滲泥害2機車騎士慘摔 警方追查肇禍駕駛究責

機車騎士林女摔車。（警方提供）

2025/07/04 13:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑路段，昨天下午5點許，發生2機車騎士因輾壓到路面濕滑污泥而摔車事故，其中1女受傷送醫，經警方調閱路口監視器畫面，追查出為一輛砂石車沿路滲漏，將通知駕駛到案說明，並依法究辦。

苗栗縣政府消防局於昨天下午5點34分許，接獲報案指，指火炎山登山口附近台13線有車禍，派遣三義消防分隊救護車前往現場救援。救護人員到場，為1名女性機車騎士四肢多處擦傷及疼痛，意識清楚，經清洗傷口、包紮止血急救處置後，送醫救治。

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苗栗警分局龍騰鯉魚聯合所獲報到場，昨也到場處理，傷者為機車騎士32歲林姓女子，於行經該路段時因車輪輾壓路面濕滑淤泥導致摔車受傷，林女無飲酒情形。

警方進一步調閱相關路口監視器，發現一輛砂石車沿路滲漏污泥，且林女摔車前不到10分鐘，另有一名機車騎士也因輾壓到路面污泥而摔車，但該名騎士自行離去。

警方表示，目前已掌握該砂石車車號，將通知駕駛到案說明，並依道交條例第30條第1項第2款告發，並依刑法第185條公共危險罪移送苗栗地方檢查署偵辦。並呼籲行車裝載物品時，應確認有無脫落、滲漏，以維護自身及其他用路人行車安全。

另一名機車騎士摔車。（警方提供）

砂石車滲漏污泥。（警方提供）

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