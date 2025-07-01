傳「等下跟我去開房間」約砲字眼 北檢檢察官李頲翰記警告

曾偵辦藝人澎恰恰遭恐嚇勒索案的台北地檢署檢察官李頲翰。（資料照）

2025/07/01 20:26

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署檢察官李頲翰在今年北檢一審主任檢察官票選中，以81票拿下第4名，有機會派升主任檢察官，日前他卻突遭檢舉，在網路交友軟體結識女網友後，以LINE傳送「等下跟我去開房間」等約砲字眼，台北地檢署今召開職務評定會議，認為李傳送不當訊息，足以引起客觀第三人對檢察官職位榮譽及尊嚴之疑慮，而有違反檢察官倫理規範，依法官法予以警告。

李頲翰被檢舉，今年2月在網路交友軟體Coffee Meet Bagel，結識這名自稱是耶魯大學博士生的女網友「Kristen」後，透過LINE傳送「Motel很好玩、那等下跟我去開房間」等訊息；李頲翰在內部調查時否認約砲，說是懷疑對方為詐團，才以這些字眼打發並試探。

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北檢在今年6月19日收受法務部檢察司轉交的匿名檢舉人信件後，隔日即分案並指派主任檢察官進行行政調查，6月24日檢察司又再度轉交同一來源電子郵件的匿名檢舉人信件，北檢併案處理；北檢於6月23日通知李頲翰於25日進行訪談，李頲翰隔日即主動提出與女網友的LINE訊息供調查，並於25日完成訪談。

北檢今開職務評定會議後認為，李頲翰具檢察官身分且有配偶，卻於4月26日、29日及30日，以LINE傳送性暗示訊息，確有傳送部分不當訊息事實，客觀上足使瀏覽者認為李頲翰已婚仍對女網友進行性暗示，已足以引起客觀第三人對於檢察官職位榮譽及尊嚴之疑慮，而有違反檢察官倫理規範第5條情事，應予行政監督處分，依法官法第95條第2款予以警告處分。

李頲翰是司法官第49期結業，曾參與追回拉法葉艦採購弊案佣金，也辦過藝人澎恰恰遭恐嚇勒索、台鐵普悠瑪翻車事故等矚目案件，今年主任檢察官票選拿下第4名，有極高機會派升主任檢察官，卻因涉約砲被懲處。

據了解，李頲翰已主動撤回調升主任檢察官意願之申請，而北檢過往都會向法務部檢察官人事審議委員會推薦票選前10名的檢察官，檢審會討論後會依規定，提名法務部長核定缺額的1.5倍檢察官供部長圈選；如今李已撤回，北檢今年可能只會推薦9名人選，而依往年北檢確定升遷安全名單為得票數前5名，其中，今年第6名偵辦民眾黨前主席柯文哲收賄案的檢察官林俊言，調升主任檢察官機會增加。

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