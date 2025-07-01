真粗心！女大生暑假搬家 學生證、整箱書本竟遺落街頭

女大生跟親友前往明秀派出所領取遺落紙箱。（警方提供）

2025/07/01 12:14

〔記者張軒哲／台中報導〕各級學校陸續放暑假，台中市沙鹿區1名女大生昨天因放暑假搬家，一時疏忽，竟將一箱標示為「文具用品」的紙箱遺留於沙鹿區英才路邊，台中市清水警分局明秀派出所警員蔡昀叡巡邏時眼尖發現，細心檢視後順利協助失主找回物品，今天女學生趕緊跟親友前往領回。

清水警分局今日指出，昨日明秀所員警執勤時巡經過沙鹿區英才路時，發現路旁明顯放置一箱紙箱上標有「文具用品」字樣，擔心為民眾遺失物，遂主動上前檢視，並向附近店家確認為無人看管物後，依拾得物處理規定帶回派出所並進行清點。經查紙箱內含有文具、書籍、上課筆記及個人物品，其中夾帶有學生證等重要資料，順利聯絡到林姓女大生。

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女大生由親友陪同到清水分局明秀派出所領回物品時表示，因正值暑假搬家期間，行李繁多、一時疏忽導致漏搬了一箱重要文具，裡面有她的學生證及課業資料，原本非常焦急擔心被拿走回收，幸好有熱心的警察協助，讓她得以順利找回失物，看到文件都在派出所由警察保管著很感動。

清水警分局明秀派出所所長楊勝傑表示，提醒民眾，搬家或外出時務必確認物品是否攜帶齊全，並留意貴重物品，以免遺失造成困擾。

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