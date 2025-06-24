6/24 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台南、彰化 端午加碼未開出

6月24日開獎的第114000153期今彩539頭獎開出2注，第114000064期大樂透頭獎摃龜，端午加碼100萬元獎項未開出。（本報合成）

2025/06/24 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月24日開獎的第114000153期今彩539頭獎2注中獎，由台南市六甲區六甲里中山路25號1樓「萬客來彩券行」及彰化縣彰化市福安里華山路23號「旺永發彩券行」開出，第114000064期大樂透頭獎則摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項未開出。

第114000064期大樂透中獎號碼「03、08、20、37、45、49，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得747萬6893元；參獎共33注中獎，每注可得8萬2049元；肆獎共118注中獎，每注可得1萬4751元；伍獎共2298注中獎，每注可得2000元；陸獎共3100注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1610注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2684注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000064期49樂合彩中獎號碼為「03、08、20、37、45、49」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2456注中獎，每注可得1250元。

第114000153期今彩539中獎號碼為「01、10、12、20、31」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7321注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9956注中獎，每注可得50元。

第114000153期39樂合彩中獎號碼為「01、10、12、20、31」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共300注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9654注中獎，每注可得1500元。

第114000153期3星彩中獎號碼為「124」。壹獎共79注中獎，每注可得5000元。

第114000153期4星彩中獎號碼為「9976」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項未開出，尚有7組未開出，將於下期（6月28日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法