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    小黃開門「擊落」無照婦 運將喊冤：「請勿停車」立牌害的

    楊姓無照女騎士從計程車右側通過，遭乘客開門撞倒骨折，司機辯稱路邊有「請勿停車」立牌才無法靠邊停，法院不採信，判司機與乘客連帶賠償31萬餘元，全案不得再上訴。示意圖。（記者王捷攝）

    楊姓無照女騎士從計程車右側通過，遭乘客開門撞倒骨折，司機辯稱路邊有「請勿停車」立牌才無法靠邊停，法院不採信，判司機與乘客連帶賠償31萬餘元，全案不得再上訴。示意圖。（記者王捷攝）

    2025/06/20 15:17

    〔記者王捷／台南報導〕沒駕照的楊姓婦人騎車從李姓運將的計程車右側超車，遭乘客開門「擊落」，台南地方法院認為，李男沒緊靠路邊違停，離路邊多達210公分，李男辯稱路邊有「請勿停車」立牌才無法靠近，但法官未解釋立牌、車禍的因果關係，只說李男靠邊停就不會有車禍，判司機與乘客連帶賠償31萬餘元，全案不能上訴。

    2020年10月間，楊婦騎車經北區西門路四段的巷弄，李男的計程車停在道路偏左處，右側尚留有約200多公分空間可供通行，楊婦從右側超車，豈料乘客陳男此時開啟右後車門，直接撞上楊婦機車，造成她連人帶車倒地，右脛骨粉碎性骨折，需接受鋼板固定手術與全天看護。

    法院查出，車禍的巷子寬6.1公尺，計程車寬1.8公尺，左後車角距離路邊1.6公尺，代表右側空間達270公分，遠超「道路交通安全規則」臨停不得逾60公分的規定，違規幅度達210公分。

    但是李男辯稱，停車處旁邊有「請勿停車」立牌才無法靠邊，不過法官沒有針對「請勿停車」立牌與車禍的因果關係討論，反而稱，如果李男有緊靠路邊停車，那麼「請勿停車」立牌就會擋住右側車門，乘客無法開門，也就不會發生車禍，經過法官以「結果」推論，得出李男的說法不符事實。

    李男也質疑楊婦沒有駕照，但法官認為，當時楊婦在巷內靠右正常行駛，即便是有駕照的騎士，在同樣情境下也會遭撞，主要肇因仍在於計程車未靠邊臨停與乘客開門未注意後方車流。

    此外，李男也質疑住單人病房18000元與鋼板材料費60500元過高，法院調閱奇美醫院函文確認，認為傷者傷勢嚴重，使用無健保對應醫材與全天看護，支出合理。最終判定，李男與乘客違反注意義務，構成共同侵權，須連帶賠償楊婦31萬4443元及利息，並負擔全案訴訟費用，全案不得再上訴。

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