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    首頁　>　社會

    逢甲大學老榕樹傾倒壓死研究生 檢警今上午相驗遺體

    傾倒榕樹根系不佳，可明顯見到病徵與腐爛處（圖左下方）。（記者廖耀東攝）

    傾倒榕樹根系不佳，可明顯見到病徵與腐爛處（圖左下方）。（記者廖耀東攝）

    2025/06/14 10:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲大學校園內知名「榕樹大道」上一株逾60年樹齡、約4樓高的巨大老榕樹，昨天（13日）傍晚5時轟然倒塌，壓死途經的23歲材料科學與工程學系碩士班一年級吳姓男研究生，另有3名學生受輕傷，台中市警局第六分局已經報請台中地檢署，檢方今上午10點將進行相驗。

    逢甲大學也於今天上午10時召開記者會，說明相關案情與後續處理措施。至於為何榕樹傾倒，是否有人為疏忽？還是因不可預期與防範的災害？是否有過失致死罪的疑慮？台中地檢署指出，將等相驗之後進一步調查釐清。

    逢甲大學昨天案發後指出，此榕樹傾倒原因尚不明，校方將了解傾倒之因，並啟動榕樹總體檢，對吳生不治深感哀痛。

    樹木醫師詹鳳春從照片研判觀之，此樹的根系生長不佳，可能是「客土」（土壤）太硬或土質差，且四周水泥環繞，「植栽穴」（指供根系生長的空間）太少，排水也可能不好導致根系易泡水，不佳的生長環境，造成樹木健康不好，易染上褐根病而根部腐爛。

    她指出，這株榕樹根系發展不好且感染褐根病，又沒適度修剪，造成「頭重腳輕」，下雨土壤鬆軟，進一步導致「連根拔起」，可能是傾倒主因。

    逢甲大學榕樹傾倒壓死研究生一案，檢警今將相驗釐清責任。（記者張瑞楨翻攝）

    逢甲大學榕樹傾倒壓死研究生一案，檢警今將相驗釐清責任。（記者張瑞楨翻攝）

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